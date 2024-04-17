Рауль может стать новым тренером «Севильи»

Экс-игрок «Реала» Рауль имеет шансы возглавить «Севилью».
Специалист работает во второй команде «сливочных». Сообщается, что руководство «Севильи» рассматривало кандидатуру Рауля после увольнения Хосе Луиса Мендилибара, но тогда в коллектив пришел Диего Алонсо.
Теперь же боссы клуба всерьез думают о приглашении Рауля в случае увольнения Кике Санчеса Флореса. Другими вариантами являются Хагоба Аррасате и Энцо Мареска.
Севилья не самый плохой вариант для такого шага, но сейчас клуб находится в кризисе, и много чего нужно менять в составе! В составе есть несколько очень интересных молодых игроков такие как Салас, Хуанлу, Агоуме но это капля в море.....есть опытные Рамос,Навес, Эн Несери, возможно они помогут тренеру. Вожможно Рауль приведет с собой игроков из Кастильи, но всё это пока вилами по воде как говорится, вот если возглавит, тогда и поглядим!
Севилья не самый плохой вариант для такого шага, но сейчас клуб находится в кризисе, и много чего нужно менять в составе! В составе есть несколько очень интересных молодых игроков такие как Салас, Хуанлу, Агоуме но это капля в море.....есть опытные Рамос,Навес, Эн Несери, возможно они помогут тренеру. Вожможно Рауль приведет с собой игроков из Кастильи, но всё это пока вилами по воде как говорится, вот если возглавит, тогда и поглядим!