Рауль может стать новым тренером «Севильи»

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сегодня, 21:46

Экс-игрок «Реала» имеет шансы возглавить «Севилью».

Специалист работает во второй команде «сливочных». Сообщается, что руководство «Севильи» рассматривало кандидатуру Рауля после увольнения Хосе Луиса Мендилибара, но тогда в коллектив пришел Диего Алонсо.

Теперь же боссы клуба всерьез думают о приглашении Рауля в случае увольнения Кике Санчеса Флореса. Другими вариантами являются Хагоба Аррасате и Энцо Мареска.