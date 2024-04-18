Анчелотти: «Все списывали нас со счетов. Но мы всё ещё здесь»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Был только один способ выжить в этой битве. Мы сделали всё возможное, чтобы забить в самом начале, а затем проявили самоотверженность, чтобы отстоять преимущество. Мы хорошо защищались, нам нужно было выстоять и бороться изо всех сил. Мы могли бы сыграть лучше, тем не менее команда отлично оборонялась.
Мы продемонстрировали самоотдачу, которую требует эта футболка. Для нас это особенное соревнование, и мы всегда выдаём то, чего от нас не ожидают. Все списывали нас со счетов, но мы всё ещё здесь.
Все наши игроки были очень уверены в себе, и у нас не было проблем с выбором пятерых пенальтистов. Лунин тоже был хорошо подготовлен.
Мы очень рады, но очень устали. Сейчас мы должны праздновать, потому что это очень важная квалификация. С завтрашнего дня мы начнём подготовку к воскресной игре. Эль-Класико имеет решающее значение для лиги.
Ранее по поводу данного матча высказался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Это у МС 100-миллионные защитники и лучший опорник мира, а ПСЖ и сумбурная "Барселона" почти размотала, ну а "Баварию" кто только не размотал)
Главная проблема для "Реала", что там у обоих физа хорошая, у "Реала"-то это как раз основная проблема) Да и видно, что Джуд уже наелся в этом сезоне. Если бы был запас физы, я бы не беспокоился, потому что по командному интеллекту "Реал" нынешних ПСЖ и "Баварии" куда выше.
Это у МС 100-миллионные защитники и лучший опорник мира, а ПСЖ и сумбурная "Барселона" почти размотала, ну а "Баварию" кто только не размотал)
Главная проблема для "Реала", что там у обоих физа хорошая, у "Реала"-то это как раз основная проблема) Да и видно, что Джуд уже наелся в этом сезоне. Если бы был запас физы, я бы не беспокоился, потому что по командному интеллекту "Реал" нынешних ПСЖ и "Баварии" куда выше.