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Анчелотти: «Все списывали нас со счетов. Но мы всё ещё здесь»

сегодня, 09:49
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Был только один способ выжить в этой битве. Мы сделали всё возможное, чтобы забить в самом начале, а затем проявили самоотверженность, чтобы отстоять преимущество. Мы хорошо защищались, нам нужно было выстоять и бороться изо всех сил. Мы могли бы сыграть лучше, тем не менее команда отлично оборонялась.

Мы продемонстрировали самоотдачу, которую требует эта футболка. Для нас это особенное соревнование, и мы всегда выдаём то, чего от нас не ожидают. Все списывали нас со счетов, но мы всё ещё здесь.

Все наши игроки были очень уверены в себе, и у нас не было проблем с выбором пятерых пенальтистов. Лунин тоже был хорошо подготовлен.

Мы очень рады, но очень устали. Сейчас мы должны праздновать, потому что это очень важная квалификация. С завтрашнего дня мы начнём подготовку к воскресной игре. Эль-Класико имеет решающее значение для лиги.

Ранее по поводу данного матча высказался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:54
Не все вас списывали со счетов...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
Да, я тоже подумал, что, несмотря на проход МС, всё ещё впереди. Но есть плюсы - и "Бавария", и ПСЖ/Дортмунд далеко не идеальны в защите, поэтому наказывать их можно будет за ошибки)

Это у МС 100-миллионные защитники и лучший опорник мира, а ПСЖ и сумбурная "Барселона" почти размотала, ну а "Баварию" кто только не размотал)

Главная проблема для "Реала", что там у обоих физа хорошая, у "Реала"-то это как раз основная проблема) Да и видно, что Джуд уже наелся в этом сезоне. Если бы был запас физы, я бы не беспокоился, потому что по командному интеллекту "Реал" нынешних ПСЖ и "Баварии" куда выше.
Hamman
Hamman
сегодня в 11:31
Валидольная была игра. Давно я так сильно не нервничал наблюдая за игрой, так как понимал что в данный момент, непосредственно в этой игре,Реал выдаёт свой максимум. Если Реал каким-то чудом выиграет эту Лигу Чемпионов, это будет покруче триумфа 22го года. Тогда состав был более боевой - палочка выручалочка Бензема, восьмирукий Куртуа, да и защита вся в сборе. Что Начо, что Менди, это в лучшем случае игроки скамейки. И как же сильно не хватает команде хорошего центрнапа!!!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:09
Приветствую, Павел!!!
Лобановский говорил, что для полного восстановления моральных и физических сил, команде нужно пять полноценных дней. Барса играла на день раньше, но не думаю, что это существенно и как-то скажется на игре.
Incredulous
Incredulous ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 10:07, ред.
Я уверен, что на ставке пролетели 99% ставивших. Первая половина ставили на победу МС, а вторая на проход МС, но Реал сыграл в пользу букмекеров.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:01
Подвели, что не выиграли в основное время... Пролетел на ставке...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 09:59
Не знаю, каким будет Эль Класико через три дня - РМ устал, а "Барселона", думаю, опустошена (так вылетели из ЛЧ, где вели два мяча, плюс и победа в класико им особо ничего не даст - у "Реала" даже после поражения останется +5 и ну максимум два непроходных матча).

Главное для РМ - отдохнуть к матчам с "Баварией".
Capral
Capral
сегодня в 09:56
Непостижимо звучит- все списывали нас со счетов. Величайший клуб мира, невозможно списывать со счетов- никогда!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:56, ред.
Слова Анчелотти: "Все наши игроки были очень уверены в себе, и у нас не было проблем с выбором пятерых пенальтистов." - это тонкий троллинг Пепа, который включил в пятёрку Ковачича и Эдерсона, оставив вне пятёрки того же Родри.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:53
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит...
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