Гвардиола: «Мы играли исключительно хорошо. Но не смогли победить»

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что его футболисты показали исключительную игру в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Мы сделали всё. Всегда, как менеджеры, мы стараемся больше создавать и меньше пропускать в каждой игре, потому что это помогает побеждать. Мы сделали всё, как в обороне, так и в атаке.

Они забили хороший гол. Было два, три, четыре подхода, но это нормально на таком уровне с тем качеством, которым они обладают.

Мы играли исключительно хорошо во всех аспектах. К сожалению, не смогли победить.

Они защищались низким блоком, а мы создавали моменты, но футбол — это забивание голов. Они сделали это лучше нас.

Я обязан поблагодарить своих игроков за то, как они играли, но дело в результатах. Они будут в полуфинале, а мы — нет. Игра и самоотдача были исключительными.

Это была наша третья серия пенальти в сезоне после поражения от «Арсенала» в Комьюнити Шилд и победы над «Севильей» в Суперкубке Европы.

Всё так, как есть, иногда ты выигрываешь по пенальти, иногда нет.

По тому, как мы играли, мы не должны были доводить игру до серии пенальти. Но не реализовали свои моменты.

Чтобы победить «Реал», мы должны были показать свой максимум. Мы были на высоте, но этого оказалось недостаточно.