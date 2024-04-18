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Гвардиола: «Мы играли исключительно хорошо. Но не смогли победить»

сегодня, 09:39
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его футболисты показали исключительную игру в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Мы сделали всё. Всегда, как менеджеры, мы стараемся больше создавать и меньше пропускать в каждой игре, потому что это помогает побеждать. Мы сделали всё, как в обороне, так и в атаке.

Они забили хороший гол. Было два, три, четыре подхода, но это нормально на таком уровне с тем качеством, которым они обладают.

Мы играли исключительно хорошо во всех аспектах. К сожалению, не смогли победить.

Они защищались низким блоком, а мы создавали моменты, но футбол — это забивание голов. Они сделали это лучше нас.

Я обязан поблагодарить своих игроков за то, как они играли, но дело в результатах. Они будут в полуфинале, а мы — нет. Игра и самоотдача были исключительными.

Это была наша третья серия пенальти в сезоне после поражения от «Арсенала» в Комьюнити Шилд и победы над «Севильей» в Суперкубке Европы.

Всё так, как есть, иногда ты выигрываешь по пенальти, иногда нет.

По тому, как мы играли, мы не должны были доводить игру до серии пенальти. Но не реализовали свои моменты.

Чтобы победить «Реал», мы должны были показать свой максимум. Мы были на высоте, но этого оказалось недостаточно.

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Все комментарии
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 11:36
Для победы над Реалом +30 ударов недостаточно, надо бить точнее.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:15
Не фартануло, так бывает... Фоден вообще в игру не попал вчера
3rgas4m2u2bc
3rgas4m2u2bc
сегодня в 10:29
Значит не так хорошо если не победили! Обидно что пенальтисты подвели!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:11, ред.
Вот чем нравился всегда Гвардиола, так это своей рассудительностью, уважению к сопернику, и умением признавать поражения, в отличии от истерички Хави и некоторых болельщиков.
shur
shur
сегодня в 09:49
...уважение и понимание...!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:42
были на высоте, но ...
Гость
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