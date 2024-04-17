Удаления в Барселоне и триллер в Дортмунде. Испанские гранды покинули Лигу чемпионов

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сегодня, 09:10

Триумф французов и немцев.

Удаление Араухо вручило путевку Дембеле и Мбаппе

После матча в Барселоне споры о судействе, но для начала повернем разговор в рациональное русло. Хави классно выбрал стартовый план на игру, в первые полчаса у ПСЖ мало что получалось. Но сидела коварная мыслишка в голове, что опытный Луис Энрике ещё сможет правильно среагировать, ведь оборону «Барселоны» тяжело назвать эталонной. Но до неудачной передачи Араухо, который до этого организовал гол в ворота ПСЖ красивым пасом, у парижан не было святой веры в полуфинал.

А дальше уругвайский защитник и его коллеги допустили позиционные ошибки. Баркола выскочил на свидание с тер Штегеном. Араухо оказался у него за спиной и зря потянулся рукой к сопернику. Как только вингер ПСЖ ощутил касание, то упал. Но многократный просмотр повторов с разных ракурсов показывает – молодой француз слишком сильно прокинул мяч вперед. У тер Штегена было время выйти из ворот. Опытный защитник на месте Араухо не трогал бы соперника, правильно оценив ситуацию. Гола могло не быть, но пропущенный мяч лучше, если у тебя выездная победа за спиной, чем красная карточка центрального защитника.

Ключом к полуфиналу стало удаление Араухо. По букве закона арбитр прав – выход один на один, защитник цеплял рукой форварда. Желтую дать нельзя, ведь между вингером Баркола и голкипером «Барселоны» нет других игроков. Тренер Хави тоже лишил свою команду без поддержки с бровки, когда агрессивно пнул мат с символикой Лиги чемпионов. У Эрнандеса за тренерскую карьеру больше удалений, чем за два десятилетия в бытность игроком. «Барселона» не сыграет на клубном ЧМ , потеряли десятки миллионов евро, не только шанс на финал ЛЧ .

«Боруссия» Д воспользовалась недооценкой от испанцев

До начала жеребьевки шутили, что всем хочется получить в соперники «Боруссию» Д. Или не шутили? Клуб из Дортмунда – самая скромная команда стадии, если отталкиваться от позиций в новом сезоне. Но это богатая организация с шикарными фанатами и неплохим составом. Номинально не сильнее «Атлетико», который обыгрывал в своей жизни «Реал» и «Барселону». Но «Боруссия» Д положилась на недочеты соперника из Испании. У Мораты и Корреа были выходы один на один в Дортмунде. Альваро пробил мимо угла, Анхель тоже не попал в створ.

Футболисты «Атлетико» могут винить только себя. После гола того же Корреа на 64-й минуте дальше шли именно испанцы. Команда Симеоне выбрала некрасивую сине-белую форму и сыграли словно «Шальке» в худших Рурских дерби. Первый тайм стояли у своих ворот, позволив умнице Брандту заработать приз лучшему игроку поединка. У Юлиана первый гол своей команды, а также множество важных предпоследних передач. Также полноправным героем матча стал Забитцер – австриец сделал две голевые передачи и забил один из четырех мячей.

Испанцы, конечно, отвечали – автогол Хуммельса помог им вернуться в игру. Но по сумме действий «Боруссия» Д полностью заслужила проход в полуфинал. Они были намного опаснее у чужих ворот – 9:3 по выстрелам в створ. Только центральный нападающий немцев Фюллькруг поучаствовал в шести голевых моментах, забил красивый мяч головой и сделал ассист. Командная победа живой и агрессивной банды на родном стадионе. «Атлетико» плохо работал в защите, а про атаку уже сказано. Не забиваешь после выходов один на один – вылетает из ЛЧ .

Мбаппе и Дембеле снова встретятся с немецкими «шмелями»

За последние два десятилетия клубы из-за пределов топ-5 стали редкими гостями в полуфиналах Лиги чемпионов. Это раньше на это стадии встречались «Панатинаикос» и киевское «Динамо». Сейчас «Зенит» как победителя Лиги чемпионов можно найти только в смешном прогнозе искусственного интеллекта. Но сюрпризы случаются, ведь даже успехи «Атлетико» — это переход на новый уровень команды, которая раньше о подобных стадиях не могла даже мечтать. «Боруссия» Д тоже была в финале, когда Гюндоган играл за них, а не за «Барселону».

Теперь путь в решающий матч на «Уэмбли» закрывает знакомый соперник – Луис Энрике. Тренер «шмелей» Терзич поймал удачу, когда вышел из «группы смерти». В плей-офф немцам везло – ПСВ и «Атлетико» не были главными фаворитами. Команда из Парижа с Дембеле и Мбаппе – Килиан взял реванш за слабый первый матч, заметно мощнее немецкого клуба. Но давайте не забывать осенний опыт Терзича. Хотя проиграли в Париже 2:0, в ответном поединке была ничья, которая могла превратиться в победу над Мбаппе. В полуфинале немцам нечего терять.

А катарские шейхи рассчитывают на второй финал ПСЖ в истории, ведь «Боруссия» Д, невзирая на симпатичный футбол в атаке, допускает много ляпов в обороне. Вчерашний вечер стал бенефисом атаки, а оборона страдала. У «Барселоны» не только Араухо терял позиции. Кунде не закрыл правый фланг, а Канселу заработал пенальти на Дембеле, причем в эпизоде, где стоило не трогать француза. Гол Витиньи тоже позволяет ругать оборону, молодому португальцу оставили целую опорную зону для принятия передачи и подготовки дальнего удара.

Проигравшие клубы вчера активно помогали победителям. Посмотрим, что случится сегодня, но пока четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов одна из самых ярких, насыщенных событиями, ключевыми ошибками и темами для разговоров за много лет. Атакующий футбол без особой оглядки на тылы смотрелся здорово. Хотя есть ощущение, что в полуфиналах Терзич и Энрике не позволят своим командам сыграть так расковано и немного бестолково. Но зрителям жаловаться не на что, 19 голов в четырех играх и немало нереализованных моментов.