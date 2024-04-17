Максименко остановил «Зенит», но «Спартак» не впечатлил в атаке. В финале Семак встретит ЦСКА

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сегодня, 21:46

Тренер неспешно защитил гостевую победу.

«Зенит» частенько проигрывает самому себе

События сезона должны волновать Семака. Есть параметры, по которым петербуржцы заметно уступают самим себе из прошлого сезона. Поэтому подход как у «Манчестер Сити» в АПЛ – «Зенит» держит мяч и планомерно давит. Но сопернику достаточно не сломаться морально, как получилось у голкипера «Спартака» Максименко до перерыва, чтобы игра замедлилась. Хавбек Ахметов на шестидесятой минуте уходил с поля трусцой, чтобы сбить неуверенные попытки «красно-белых» взвинтить темп.

А против «Краснодара» в РПЛ петербуржцам пришлось заменами и перестановками переворачивать непростую игру. Но без слабых действий центральных защитников соперника – Тормены и Алонсо, подходы Семака легко могли не сработать. Никто не оспорит статус «Зенита» как фаворита. Сегодня создавали моменты. Но даже когда на трибунах 56 470 человек, как сегодня, то тренер петербуржцев скорее защищает счёт по сумме двух матчей, чем пробует размазать «Спартак» после отставки тренера Абаскаля.

Видим переход фаворита от уверенных побед к поединкам, где слишком много пауз. У «Зенита» рваный рисунок игры, накатываются и откатываются. Индивидуальные действия спасают, как дубль юного Педро в Москве. Но на постоянной основе играть ровно команда больше не может. Повезло осенью с эффективностью ударов Кассьерры, но даже матчи против «Спартака» в 2024-м – ничья и минимальная победа до сегодня, подтверждают проблемы, которые накапливаются у тренерского штаба петербуржцев.

Разрезающие передачи не всегда выручают. Между линиями нет свежего человека, а Клаудиньо стал медленнее. Фланги работают неоднородно, Дуглас Сантос намного сильнее коллег с правого края поля. При этом «Зенит» стал активнее использовать навесы, то есть примитивизация игры налицо. В два форварда играть неудобно, у Кассьерры нет равноценного напарника, Артур другого формата, хотя дома в Бразилии имел опыт работы в связке. А раз соперник видит, что «Зениту» нужны паузы – атакует сам.

Семак переходит на гибридные схемы игры

Сергей Богданович таким образом прикрывает тылы. Невзирая на неудачу в первом тайме гостевого матча против «Спартака», когда не сработал переход на три центральных защитника и подарили Абаскалю ложную надежду, Семак продолжил работу с моделью игры, которую применял ранее. Три оборонца были нужны, когда возникли проблемы с достижением результата. Теперь ситуация другая, но «Зенит» скорее радуется потерям «Краснодара» и «Динамо», чем прогрессирует сам.

Можно снова поиграть в три центральных защитника, но грамотнее использовать гибридный подход. Универсальность футболистов обороны позволяет переходить от одной схемы к другой без оставления пустых зон у собственных ворот и сломанных переходов в атаку. Эракович и Алип переходили с центра обороны на фланги. Артура видели в роли левого латераля, когда капитана команды Дугласа Сантоса забрали в центр, ведь у него много подобного опыта. Причины – не клеится игра.

Семак не возвращается к схеме с двумя чистыми нападающими, Кассьерра и Сергеев меняют друг друга. А колумбиец Матео в решающем матче против «Краснодара» много работал в оттяжке. Но этому тоже есть объяснение. В команде появились новые вингеры Артур и Педро. «Зенит» всегда готов вернуться к базовой настройке «4-3-3», что и сделал для победы над «Спартаком» в гостевом кубковом матче. Но эксперименты продолжаются, ведь грешно не использовать перевес в классе для развития команды.

Семак боится застоя и потери мотивации, поэтому уверенно тасовал состав между турнирами и продолжает натаскивать команду быстро менять формацию. Сегодня «Зенит» претендовал на пенальти, когда правый латераль Караваев оказался на ударной позиции, а неготовый функционально защитник «Спартака» Джикия атаковал его высоко задранной ногой. Удар в колено был, хотя понятно, что Караваеву даже без фола было сложно забить. Но судьи промолчали, как молчал сегодня атакующий футбол.

Слабый прессинг фаворита – причина реформ

Стоящий «Спартак» не выжимал моменты, но бегущий соперник легко мог озадачить такой вялый «Зенит». Даже классные комбинации были медленными. Если бы «Зенит» собрал серию побед в стиле «Аль-Хиляля», вынося всех соперников одной левой ногой, то можно было не меняться. Но раз «Динамо» и «Краснодар» имели шансы догнать чемпионов, сыграй они лучше против середняков, то Сергею Богдановичу важно создавать внутреннюю конкуренцию.

Ротация применяется, поскольку аналитики клуба показывают тренеру цифры. У «Зенита» прессинг ещё слабее, чем был в прошлом сезоне. И дело не только в большом проценте владения, когда не нужно отбить мячи. Приходится дожимать в пешеходной игре, что пытался сделать свежий Кассьерра, выйдя на замену. Но «Зенит» показал слабый футбол. Ждут ошибок оппонентов, а если те их не допускают – смотрите результаты против «Локомотива», два поражения.

Кассьерра, Артур и Мостовой не мастера активной высокой работы без мяча на чужой половине. Поэтому даже «Сочи» суммарно за сезон дарил оппонентам меньше пасов до первого оборонительного действия на чужой половине поля. И это проблема для Семака. Частенько оппоненты не пользуются такой слабостью – «Спартак» тоже не впечатлил. Но не все повторят свежие ошибки «Динамо» и «Краснодара» в обороне в матчах против петербуржцев.