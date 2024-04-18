«Арсенал» стал заложником репутации. Второй год подряд проваливают весну

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18 апреля 2024, 09:22

Беззубая игра в Мюнхене привела к вылету.

«Канониры» заслужили вылет из Лиги чемпионов

Вчера в полуфинале Азиатской Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» Малкома прервал рекордную победную серию. Проиграли 2:4 клубу из ОАЭ . «Аль-Айн» сначала выбил Роналду, а теперь марокканский нападающий Рахими взялся за другой клуб саудовских шейхов. У форварда хет-трик, серия «Аль-Хиляля» замерла на отметке в 33 победы. Счет позволяет отыграться в ответном поединке, ведь в игре не всё было для Малкома и компании печально. Но психологически саудовский клуб вышел из зоны домашнего комфорта и сразу получил четыре гола.

«Арсенал» насобирал побед за последние два года в АПЛ , но при этом при выходе за пределы – в Лиге Европы год назад и сейчас в более серьезном плей-офф, Артета допускал детские ошибки. Главный тренер «канониров» в разговоре с добрым интервьюером Петером Шмейхелем защищал свое право играть без форварда, кивая на результативность «канониров» в сезоне. Но есть одна проблема. Для выхода в полуфинал и матчей против «Реала» нужно было забить «Баварии» в Мюнхене. А xG «Арсенала» в ответном поединке — жалкие 0.54.

Нойер трижды вступал в игру, как и его коллега Райя. Но не стоит забывать, что англичане пропустили от Киммиха и сыграли против особенной «Баварии». Гранд в роли «Аль-Хиляля», ведь «Байер» забрал у них корону, а это изменение статуса впервые за много лет. «Арсенал» многие эксперты в день жеребьевки окрестили фаворитом против «Баварии». Но кто смотрел оба матча лондонцев против «Порту», тот понимал – не стоит путать турниры. В международном футболе Артета для зубастых соперников никто, его «канониры» раздавлены морально.

У Тухеля самая проблемная «Бавария» за десять лет

Планка настолько высоко, что любое заметное отклонение от линии мюнхенской партии это полноценный кризис, даже если не выглядит буквально как деградация у МЮ . Вечные победы в Бундеслиге и нередкие выходы в полуфиналы Лиги чемпионов разбаловали фанатов «Баварии». Но давайте сравним показатели. Кейн играл за «Миллуолл» в аренде, когда в Германии был другой чемпион накануне серии гегемона из Мюнхена. Но после Клоппа пришлось ждать 12 лет появления на арене тренера Алонсо, чтобы заменить чемпиона.

В первом сезоне серии после 29 туров у «Баварии» было 78 очков в Бундеслиге, а сейчас 63. Тоже много, но во время «золотой» серии только раз было меньше очков, чем сейчас. А именно в прошлом сезоне, когда «Боруссия» Д сама отдала Тухелю титул в последнем туре. «Байер» поступил иначе, что изменило «Баварию». В былые времена они сделали бы «Арсеналу» больно в двух матчах. Сейчас нет тех скоростей, зато есть грамотные навесы и классные футболисты. Киммих на прощание четко оторвался от Мартинелли и забил головой.

Чем занимались защитники «Арсенала»? Их перехвалили за игру с мячом – у Салиба умные передачи, а Габриэл классно играет на стандартах у чужих ворот. Но в критический момент сломались морально. «Бавария» ничего невероятного не показывала, но при посильной помощи «Арсенала» создала моменты. Лучшие «канониры» за десять лет вылетели от худшей «Баварии» за десять лет. Только Кейн отдельно, у него персонально шикарный сезон. Но в целом команда Тухеля заслужила летнюю смену тренера. Возможно, им нужен Зидан.

В весенних кризисах «канониров» виноват Артета

Зидан не лучший тренер в мире, но титулованный специалист, ведь понимает психологию чемпионов. Он среди них вырос и окреп. Сам стал великим чемпионом. У Артеты нет такого футбольного статуса, но и Гвардиола с Анчелотти не Хави с Пирло, хотя тоже были добротными хавбеками. Зато Хосеп и Карло на другом уровне понимания баланса в игре и подготовки на протяжении сезона. «Арсенал» снова и вновь становится заложником своей комичной репутации неудачников.

У «канониров» восемь четвертьфиналов Лиги чемпионов в истории, но ни одной выездной победы. Понятно, что еврокубки – слабое место лондонского клуба ещё со времен Венгера. Но у Артеты было много денег на комплектование состава. «Арсенал» номинально не слабее нынешней «Баварии», у которой есть кадровые проблемы. Вот только молодой наставник «канониров» второй год подряд неправильно планирует весну. В АПЛ пытались делать разницу мячей, это важный параметр.

Но в Лиге чемпионов решили против «Порту» и «Баварии» сыграть осторожнее. Результат видите – у немцев 2 гола после 2 ударов в створ в Лондоне, а также гол Киммиха, который перечеркивает любые разговоры о касаниях англичан внутри чужой штрафной площади или о владении мячом в лондонском матче. У «Арсенала» классная команда и вылет не значит, что разучились играть – тут как с вылетом «Манчестер Сити» в серии пенальти от «Реала». Но Гвардиола ошибается реже.

Артета не выжал максимум из стандартов, хотя это козырь «Арсенала». А ещё упрямо защищает ставку на игру без результативной «девятки», хотя форварда им как раз не хватало. Конечно, снайпера надо подбирать по стилю. Но Жезус и Хаверц изначально не были правильным выбором. «Арсенал» в прошлом году упустил шанс получить бесценный опыт в еврокубках – стоило сделать ставку на Лигу Европы и выиграть турнир. А теперь снова вылетел из еврокубков и рискует упустить кубок в АПЛ .

А бонусом стало заочное поражение «Зальцбургу» в борьбе за путевку на клубный чемпионат мира через год. Бывший клуб Холанда за последних четыре сезона собрал в еврокубках больше баллов, чем «Арсенал». Факт, который хорошо подчеркивает, сколько ещё всего нужно сделать Эду и Артете, чтобы «канониры» обзавелись психологией победителей. «Байер» два месяца назад разгромил «Баварию» 3:0. Артета мучился против «Порту», а затем не придумал атакующий план на игру в Мюнхене.