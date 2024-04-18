Лунин выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. «Реал» оказался в своей стихии

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сегодня, 01:27

Сложнейший матч фаворитов турнира.

Одной атакой «Реал» показал свой уровень

А затем в серии пенальти испанцы напомнили, почему у них столько побед в Лиге чемпионов. Лунин взял два удара, в том числе пижонский выстрел Бернарду по центру ворот, а Эдерсон ответил коллеге сейвом и реализованной попыткой. У Гвардиолы и Анчелотти нет проблем с нервами, ведь пятые пенальти у них били голкипер и центральный защитник. Рюдигер свой подход реализовал, «Реал» снова встретит знакомого соперника – упрямую «Баварию». А «Манчестер Сити» сегодня сложил полномочия короля футбольной Европы.

Стоит признать, у Анчелотти круто подобраны футболисты. Даже когда не могут появиться основные спасители, вроде Куртуа, или оптимальные варианты, вроде Тчуамени в опорной зоне, то остаются люди, умеющие сыграть шикарно автоматически, без пауз для обдумывания решений. Карвахаль запустил атаку пасом со своей половины поля. Винисиус идеально открылся и избежал офсайда благодаря Уокеру – ветеран и капитан «горожан» замешкался, а Родриго открылся на левом фланге и со второй попытки переиграл Эдерсона.

«Реал» такими моментами доказывает, что эта особенная команда для поединков на вылет. Даже «Манчестер Сити», хоть и держал мяч, был поначалу ближе к голу после крутых подач Де Брюйне с закруткой в створ ворот, чем после комбинаций низом. Но в этот раз Гвардиола не стал выдумывать, дал рекомендацию навешивать мяч на голову Холанду – в первом тайме Эрлинг попал мячом в перекладину. Но количество точных ударов в створ до перерыва было равным, то есть «Реал» без мяча смог организовать одну решающую атаку.

Не всё сегодня получилось у «Манчестер Сити». Например, Фоден и Бернарду могли сыграть лучше. Но одновременно не стоит недооценивать соперника англичан. «Реал» настолько опасный, что даже «горожане», постоянно владея мячом, держали в уме вариант с быстрым выпадом испанцев. А поскольку Уокер и Гвардиол в этом сезоне не всегда надежно работали в обороне на флангах, то подход команды Гвардиолы можно понять. Они ставили на свой классический удушающий стиль, разбавленный космическим количеством угловых.

«Манчестер Сити» боялся контратак гостей

При счете 0:1 хватало одного выпада «сливочных», чтобы удвоить страдания Гвардиолы. Хотя на старте второго тайма у «горожан» были удачные удары по чужим воротам, голкипер Лунин четко работал с мячом, стараясь отражать его просто и без риска допустить ошибку. У «Реала» не клеились затяжные атаки, но у этой команды даже плохой контроль мяча ничего не значит для результата поединка. Контратаки остаются опасным оружием даже без Модрича, Бензема и Роналду, которые организовывали их в прошлом.

«Манчестер Сити» не хватало везения, когда Холанд едва не забил, но Начо в последний момент удачно выбил мяч. Температура и давление у ворот «Реала» росли. Но чем дольше не получается затолкать мяч в сетку при настолько плотной работе и огромном количестве угловых – тем сложнее не взять паузу после часа матча. «Реал» умеет разрушать чужую игру и терпеть, это его стихия. Пусть даже стадион для подобных игр неудобный, ведь против «Манчестер Сити» в гостях испанцы в ЛЧ не выигрывали ни разу.

Стилистически «горожане» не подходят для «Реала», если говорить об игре в стиле фаворита. Зато подходят для тягучего и сложного футбола. От зрелищности сценария первого матча не осталось и следа. Но «Манчестер Сити» можно понять, они ведь не отбивались весь матч, поэтому планомерность могла в итоге сработать. Хотя Родри и компания провели сегодня не лучший поединок с мячом – явных моментов при таком преимуществе надо создавать больше, судят в итоге по счету на табло после основного времени.

Анчелотти стоило поднять линию обороны

Слишком сильно футболисты «Реала» прижимались. Сложно сыграть на ноль, когда вечно атакует «Манчестер Сити». Тренер «сливочных» переоценил умение своей команды совсем не совершать ошибок в обороне. Понятно, что непросто отодвинуть игру от своих ворот в гостях у Гвардиолы, но Анчелотти стоило раньше совершить освежающие замены и перейти на три центральных защитника. Но усталость накопилась, поэтому «горожане» в итоге забили ответный гол.

Де Брюйне не закрыли, как и остальных участников решающей атаки, поэтому Кевин забил мяч после неудачного падения Рюдигера – Антонио не удержался на ногах, встречая мяч. У Гвардиолы классно вошел в игру Доку, юный бельгийский вингер постоянно нагружал работой Карвахаля. Но без Де Брюйне не сумели бы перевести игру в овертайм после ничьей в основное время. «Реал» окончательно перешел в режим «автобуса», гости честно ждали серию пенальти.

Хозяева предсказуемо убрали с поля Холанда, ведь норвежец провел ещё один слабый решающий поединок. Но огромное количество подач с углов поля не помогло «Манчестер Сити» создать серию явных моментов, когда игра немного успокоилась из-за понимания, что новая ошибка может оказаться решающей и роковой. А «Реалу» не хватало свежести и не хватает качественных вариантов усиления атаки. Бразилец Эндрик пока отдает передачи рабоной в Бразилии.

А «Манчестер Сити» оказался заложником концовки основного времени, выложились, чтобы забить ответный гол. Но интересно, так ли нужны современному футболу овертаймы? Особенно с учетом, что гостевые голы не дают перевеса, вероятность ничьей по сумме игр выше. Знай команды, что сразу серия пенальти, то могли рисковать чаще, а не ждать марафона усталости. В серии обе стороны нервничали, но у «Реала» железная хватка – не выпустили путевку в полуфинал.