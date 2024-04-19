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Кержаков о предстоящей игре с «Оренбургом»: «Хочется взять реванш»

сегодня, 11:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург21.04.2024 в 16:15 Не начался

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что в предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» «сине-бело-голубым» хочется взять реванш.

Мы, безусловно, помним поражение в матче с «Оренбургом», держим это внутри. Разговоров как таковых нет. Конечно, за такие игры, естественно, хочется взять реванш.

У нас есть аналитический отдел, который разбирает команды соперников. Мы уже имеем сведения и об атакующей группе, и о стандартных положениях. Поэтому, естественно, разбираем и готовимся индивидуально.

Данная игра состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге. Начало в 16:15 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Оренбург» занимает 12-е место. В матче первого круга южноуральцы обыграли «сине-бело-голубых» со счётом 3:1.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:58
Эту игру надо выигрывать. Впереди ещё серьёзные игры. На выезде с Динамо, с ЦСКА хотя и дома, но тоже серьёзная игра. Да и Ростов дома, и Ахмат на выезде тоже не подарок. Надо выигрывать максимально всё, чтобы остаться чемпионом и в этом сезоне.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:51
Без Малкома тяжеловато...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:43
я думаю вы справитесь
Гость
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