Кержаков о предстоящей игре с «Оренбургом»: «Хочется взять реванш»

Вратарь «Зенита» сообщил, что в предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» «сине-бело-голубым» хочется взять реванш.

Мы, безусловно, помним поражение в матче с «Оренбургом», держим это внутри. Разговоров как таковых нет. Конечно, за такие игры, естественно, хочется взять реванш.

У нас есть аналитический отдел, который разбирает команды соперников. Мы уже имеем сведения и об атакующей группе, и о стандартных положениях. Поэтому, естественно, разбираем и готовимся индивидуально.