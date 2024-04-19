Кержаков о предстоящей игре с «Оренбургом»: «Хочется взять реванш»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что в предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» «сине-бело-голубым» хочется взять реванш.
Мы, безусловно, помним поражение в матче с «Оренбургом», держим это внутри. Разговоров как таковых нет. Конечно, за такие игры, естественно, хочется взять реванш.
У нас есть аналитический отдел, который разбирает команды соперников. Мы уже имеем сведения и об атакующей группе, и о стандартных положениях. Поэтому, естественно, разбираем и готовимся индивидуально.
Данная игра состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге. Начало в 16:15 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Оренбург» занимает 12-е место. В матче первого круга южноуральцы обыграли «сине-бело-голубых» со счётом 3:1.