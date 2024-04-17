У «Баварии» нет причин бояться «Арсенала». Психология успеха работает против Артеты

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сегодня, 14:49

«Канонирам» важно не сломаться морально.

У немцев намного больше опыта

В составе клуба из Мюнхена есть парень с одиннадцатью подряд чемпионскими титулами. «Арсенал» не был чемпионом 20 лет. Да, у Комана травма и прервал на днях свою серию из-за триумфа «Байера». Но опытные Нойер, Киммих, Горецка и Мюллер будут на поле, все они чемпионы. Шутки о Кейне не остались за кулисами после чемпионства Хаби Алонсо и других приключений Тухеля в разных турнирах. Но невезучий англичанин может в домашнем для «Баварии» матче сыграть лучше, чем в Лондоне. Кейн обожает забивать «Арсеналу».

А Мусиале даже юность не помешает активнее дергать Уайта и Салиба, чем смогут Мартинелли и Сака на своих флангах. Психология в противостоянии выходит на первый план. И есть признаки, что «Арсенал» сломается, ведь спорное состояние «Баварии» не помешало немцам увезти домой ничью. И претендовать на победу против исторически удобного соперника. Мюнхенцы вряд ли сейчас способны разнести «канониров» 5:1, зато претендовали на пенальти в первом поединке. Игра руками от Габриэла это точно фол, а вот на тему падения Сака были споры.

Но вернемся к психологии. Чем «Арсенал» занимается в последнее время? Теряет очки и не может переключиться на уверенные победы с большой разницей. «Порту» домучили в домашнем поединке в серии пенальти. Дальше была ничья против «Манчестер Сити» в гостях. «Лутону» пять мячей не отгрузили, а разгром «Брайтона» не увеличил шансы на проход «Баварии». «Астон Вилла» на днях заставила Артету сомневаться в своей команде, фаворит проиграл 0:2. Грешат на оборону, но против тренера Эмери плохо смотрелись многие футболисты фаворита.

«Арсеналу» пора переродиться

Мораль на первом плане, поскольку хорошо играть в атакующий футбол «канониры» точно умеют. Поэтому даже умные эксперты до первого поединка представляли в голове победу англичан над проблемной «Баварией». Но «Арсенал» обычно и по традиции сам себе закапывает. В прошлом году не хватило дыхания на кульминацию дистанции в АПЛ и Лиге Европы. Сейчас снова проблемы – не обыграли в чемпионате прямых конкурентов из Манчестера. И отдали ничью «Баварии», хотя стоило работать иначе и побеждать дома.

Артете не хватает опыта. Тренер ищет новых помощников, старается действовать рационально, а его команда другая. Вспомните старт года. «Арсенал» начал с холодного кубкового душа против «Ливерпуля», проиграли «красным». Но затем разнесли нескольких приличных соперников и одержали победу над Клоппом в АПЛ . Казалось бы, надо продолжать гнуть знакомую линию паутины длительных атак. Но два матча против «Порту» показали, что в Европе у тренера Артеты уверенности намного меньше, чем в родном чемпионате. Не стоит рассказывать, будто «Бавария» уже выиграла, ведь в этом сезоне Тухель кому только не проигрывал. Но Томас помнит свой путь в финал ЛЧ с «Челси», а у Артеты нет подобного тренерского опыта.

Как действовать «Арсеналу»? Собраться, пора прийти в себя защитникам. Слева вряд ли выпустят Зинченко, слишком опасный вариант в обороне против Киммиха и Сане. В центре изменений не будет, но Габриэлю важно не зевать. Решающие матчи сезона уже в прямом эфире, поэтому нельзя больше грубо и глупо ошибаться. Впрочем, даже если у Эдегора и Райса будет правильный настрой, а Жоржиньо вспомнит, как побеждал в Лиге чемпионов с «Челси», на выходе могут получить атаки «Арсенала» без голов. Очевидную причину для уныния запрограммировали Эду и Артета. Спортивный директор и главный тренер «канониров» явно ошиблись, когда не подписали центрального нападающего, чтобы делал разницу в Мюнхене и Манчестере.

Победитель станет аутсайдером

Не важно, кто здесь выиграет, в полуфинале выжившая команда точно будет аутсайдером. «Реал» и «Манчестер Сити» выше классом. Опыта у них ещё больше, чем у «Баварии» с Де Лигтом, Дайером, Геррейру, Лаймером и Кейном в основе. Состав не тот, что выигрывал Лигу чемпионов с Робертом Левандовски и тренером Ханси Фликом. И хотя футболисты классные, а мотивация у многих выше, чем у Альфонсо Дэвиса – канадец мыслями в «Реале» и пропустит сегодняшний матч, «Баварии» далеко до пика формы. И это хорошо показали парни из Леверкузена.

Но понимание, что Тухель и Артета будут андердогами в следующем раунде, не мешает сегодня назвать соперников примерно равными по пиковым возможностям. Моментами в Лондоне «канониры» выглядели обреченно, словно отказывались проиграть, но боялись победить. Аналогичное впечатление оставили поединки «Арсенала» против «Порту». Команде Консейсау удалось погонять англичан, невзирая на огромную разницу в уровне мастерства исполнителей. «Бавария» тоже мечтает дома сыграть против «канониров» лучший матч сезона.

Для Кейна это последний шанс зацепиться за большой трофей после одного года в Германии. Функционально и тактически в середине апреля командам не предложить ничего нового. А вот психология точно сегодня на первом плане. Нет здесь явного фаворита, даже известный суперкомпьютер с алгоритмом просчета шансов говорит о равенстве. На проход «Баварии» дают 52 %, а на проход «Арсенала» — 48. Но на выход в финал у них всего по 15 % шансов, ведь «Манчестер Сити» – главный фаворит, а «Реал» в тройке до встречи с Гвардиолой в Манчестере.