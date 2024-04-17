«Реал» не умеет побеждать в Манчестере. Но надеется на новую привычку Гвардиолы

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сегодня, 11:59

Анчелотти помнит прошлый разгромный визит.

Гвардиола не проигрывает дома

- Двадцать пять домашних матчей во всех турнирах в текущем сезоне – ни одного поражения. У «Манчестер Сити» нет больших неудач с начала декабря, когда уступили в Бирмингеме «Астон Вилле». Серия насчитывает 27 поединков, но только в пяти случаях были мировые, но также фаворит выиграл 22 матча. «Реал» крупно не повезло со жребием в Лиге чемпионов, соперник невероятно мощный.

- «Манчестер Сити» забил 16 голов в последних четырех поединках, по четыре за игру. В Мадриде сработали дальние удары, но в домашнем матче Гвардиола, если получится контролировать мяч на правильной высоте, увидит больше моментов для Фодена и Холанда. Эрлинг в первом поединке в Мадриде сыграл бесполезно и незаметно. Но никогда не поздно вспомнить, что Лига чемпионов в списке его любимых турниров.

- Кроме возвращения Уокера на правый фланг обороны, ждут также появления Эдерсона в воротах, ведь бразилец сыграл против «Лутона». Стоунз пока не готов на сто процентов, но больше значимых потерь у «горожан» нет. В атаке всегда есть выбор, Доку и Альварес будут ждать своего шанса. Но в целом схема – «4-1-4-1», и состав «Манчестер Сити» читаются легко. Это если Гвардиола не устроит игры разума в ответ на ловушки семейки Анчелотти – Карло и его сына Давиде, в первом поединке.

- Теоретически можно оставить Холанда на лавке, выбрать ложной девяткой Альвареса, чтобы запутать оборону «Реала». Но это идея равна с появлением Доку слева вместо Грилиша. Хотя у молодых ребят есть мотивация, никогда не знаешь, как отреагируют на борьбу против опытных Карвахаля и Рюдигера. «Манчестер Сити» допустил слишком много ошибок в гостях, поэтому не имеет преимущества. Гостевые голы теперь не важны, начинают с равенства.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-1-4-1): Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Родри – Бернарду, Де Брюйне, Фоден, Грилиш – Холанд.

«Реалу» нужен реванш за позор

- Великому клубу не пристало проигрывать 4:0 в Лиге чемпионов. Но «Реал» пережил грехопадение в Англии год назад. Мадридцы выиграли всего три из одиннадцати поединков против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Ни разу не побеждали этого соперника в гостях – две мировые и три поражения подряд. «Горожан» можно смело назвать неудобным соперником для «Реала», который привык удачнее играть против многих богачей из разных краев.

- «Реал» не может рассчитывать на Алабу, основного центрального защитника команды. И на Тчуамени – французского опорника Анчелотти выбирал как замену для Давида. В Манчестере ожидают появления капитана Начо, но всегда есть опция рискнуть и представить в защите Эдера Милитао, который восстановился после травмы. Также важна форма голкипера Лунина, ведь Андрей допустил ошибку в первом матче – не поставил стенку перед ударом Бернарду.

- Защита «Мадрида» страдает, когда ошибаются крайние защитники. И в опорной зоне оставляли слишком много пустых зон, думают подписать разрушителя. Даже когда Кроос активно помогает Камавинга, на выходе получают моменты соперников. «Манчестер Сити» реализовал три своих подхода, сыграли в гостях 3:3. У «Реала» хватило резких атак на чужие ворота, чтобы не проиграть в Мадриде. Но сложно назвать ту перестрелку классным результатом для Анчелотти.

- Теперь Гвардиола будет готов к центральной фишке первого матча: сдвоенному левому флангу «Реала» в атаке. Вряд ли Родриго и Винисиусу позволят так удачно развернуться, как в Испании. Уокер возвращается после травмы к работе. Опытный ветеран, если появится на поле, постарается закрыть двух бразильцев и не допустить классных смещений Беллингема. Джуд плохо сыграл в первом матче, рассчитывает создать больше моментов во втором.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-1-2): Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо (Эдер), Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос – Беллингем – Родриго, Жуниор.

Победа над «горожанами» – подвиг

- Подвиг для любого соперника. Дело не в «Реале», просто у «Манчестер Сити» мощная команда. И надо вспомнить, что команда Анчелотти на стартовом отрезке сезона позволила «Жироне» больше, чем скромный клуб из Каталонии мог мечтать. Также «Реал» вылетел из Кубка Короля от «Атлетико». У Анчелотти нет такой внушительной победной серии, как у Гвардиолы, но поражение в овертайме от Гризманна единственное за 37 поединков. Обыграть «Реал» крайне сложно.

- Новая привычка Гвардиолы, отмеченная в заголовке – неудачная игра его команды против самых опасных соперников. «Реал» в Мадриде не обыграли. Против «Арсенала» дома была нулевая ничья, а на выезде с «Ливерпулем» мировая 1:1. Даже «Челси» сумел навязать Гвардиоле борьбу и не уступил в февральском поединке. Пусть у Анчелотти плохая статистика против «горожан» за карьеру – 2 победы против 9 поражений, Гвардиоле рано радоваться и танцевать.

- «Реал» не может быть фаворитом сегодня, ведь дома не набрал три очка. Новая ничья заведет команды в овертайм, где «Манчестер Сити», чаще владея мячом, может разобраться с опасными испанцами. Речь о последних победителях Лиги чемпионов, поэтому не удивляет осторожное отношение друг к другу. Пусть не смущает счет первой игры, англичане с испанцами друг друга сильно уважают и будут изучать каждую мелочь, готовясь к сложнейшему поединку.