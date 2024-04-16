Энрике назвал себя олицетворением «Барсы». Но команда бьётся за Хави, а ПСЖ на выезде – аутсайдер

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сегодня, 13:24

Это столкновение всё более принципиальное.

В ближайшие 24 часа наступит развязка в первых двух четвертьфиналах Лиги чемпионов. И наибольший интерес привлекает пара «Барселона» – «Пари Сен-Жермен». Самое необходимое каталонцы сделали ещё в Париже – остаётся только додавить.

Хави поставил Энрике на место

Тон противостоянию задаёт не только близость команд по уровню. Это ещё и столкновение тренеров – бывшего и нынешнего наставника «Барсы» Луиса Энрике и Хави. Луис подогрел интерес к противостоянию ответом на вопрос, кто лучше олицетворяет «Барсу» – Хави или он:

Без сомнения, я. Это мое мнение. Владение мячом, голы, прессинг, титулы. Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, даже если другие думают иначе.

Это был сильный укол в сторону Хави. Энрике – последний тренер, который с «блауграной» брал требл (в сезоне-14/15), а после ещё раз становился чемпионом Испании и дважды обладателем национального кубка.

Действующий коуч клуба этим похвастаться не может. Время уже не то – каталонцы загнали себя в кризис, нет возможности бороться за топ-игроков, а состав разбалансирован. Хави даже при таких проблемах взял чемпионат и Суперкубок – только это ничтожный выхлоп по сравнению с тем, сколько всего приходится терпеть. И ведь именно это несоответствие давления и действительных ресурсов, усталость вынудили специалиста объявить об отставке летом.

В общем, наставник ПСЖ задел самолюбие каталонцев. И они ответили яркой победой в Париже. Шикарный матч провёл Рафинья (впечатлил даже Хави) – он отметился дублем, также забил Кристенсен. Левандовски хоть и не стал палачом для французов, зато отлично играл в глубине, направлял атаки. Домой «сине-гранатовые» вернулись с преимуществом в 1 мяч перед ответной встречей.

«Сине-гранатовым» достаточно выключить двух лидеров

Энрике нечем хвалиться перед Хави. Это последний достаёт максимум при ограниченных ресурсах – а в руках первого было совершенное оружие и соответствующие возможности. Если сравнивать работу Луиса в ПСЖ и работу Хави у руля «Барсы» – последний на порядок лучше.

При этом Энрике дали материал для работы. Ушли Месси и Рамос – не поскупились на молодёжь (Коло Муани, Рамуш, Угарте) и добавили к ним опытных игроков (Дембеле, Шкриньяр, Асенсио). Рандаль разрывал в Бундеслиге, Гонсалу закрепился в качестве лидера «Бенфики», Усман был хорош в последний год за «Барсу».

И что с ними в ПСЖ ? «Барсе» было достаточно поработать над опекой Килиана Мбаппе и своего бывшего вингера – остальные оказались просто не способны делать разницу в составе парижан. В первом матче Килиан опять играл левого вингера, справа вышел Дембеле, а на острие – Асенсио.

Мбаппе плотно опекал Кунде, а надёжный Араухо страховал, неподалёку был Серхи Роберто. На противоположной бровке – Канселу со страхующим Кубарси против Усмана, Рафинья добавлял плотности опеки. В итоге в первом тайме оба испарились – как и вся острота в штрафной «блауграны». Полдела этим уже было сделано, а дальше – победа в обоюдоострой перестрелке.

Мбаппе обвиняют в позорном отношении к ПСЖ

Отдельная порция критики досталась всё тому же Мбаппе. У него была своя задача на этот четвертьфинал – хотя бы расстаться с парижанами красиво, принеся им шикарную еврокубковую кампанию (качеств для этого ему хватает). Уже летом форвард отправится в Мадрид, ещё и свободным агентом – ПСЖ потратил на свою звезду огромные деньги и нервы, так ещё и не получит ничего взамен. Некрасиво получается.

Но в первом поединке с «Барсой» Килиан был практически незаметен. Нерв ситуации обозначил экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри:

Я не собираюсь критиковать футболиста, потому что это слишком легко. Все видели его унылое выступление. Я буду критиковать человека. Вчера он показал худшее, что есть в футболе. И худшее, что может показать топ-игрок. Можно пропускать игры, быть бесполезным. Но его вчерашнее поведение возмутительно. Это отсутствие уважения, предательство. Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов. Четвертьфинал, который ты якобы мечтаешь выиграть со своим клубом. Твое отношение – абсолютный позор. Я не думал, что можно опуститься так низко.

Набор игроков – против молодой каталонской банды

ПСЖ прибыл в Каталонию при ужасных вводных. Меняется внешний вид, но суть остаётся – это по-прежнему набор игроков, а не команда. Коло Муани и Рамуш не стали полноценными лидерами даже на уровне Лиги 1, Асенсио ожидаемо слаб – не всегда попадает в стартовый состав. А тот же Мбаппе – лидер парижан, который должен сплотить вокруг себя, – мысленно уже примеряет сливочную форму.

И сравнить это с тем, как выглядит «Барселона». Да, у команды тоже есть серьёзные проблемы. Но Хави объединил игроков – продолжает владеть раздевалкой даже с учётом того, что уйдёт летом. За него бьются. Бьются Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Пау Кубарси – 16-20-летние воспитанники, которых наставник впустил в основной состав. Бьются более опытные – уже созревшие Педри, Гави, Араухо, де Йонг, недавно пришедшие Рафинья, Левандовски, Канселу и Гюндоган. Старожилы коллектива – тер Штеген и Роберто – тоже.