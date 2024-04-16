Первый матч «Спартака» после Абаскаля, «Балтика» и финал. В Кубке России – решающие стадии

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сегодня, 10:18

Наступило время полуфиналов.

Главная интрига – что покажет Слишкович в Санкт-Петербурге

Абаскаль уволен из «Спартака» – хотя давно было понятно, что у наставника в клубе нет никаких перспектив. Уже пошли разговоры о главном претенденте на замену. Правда, отставку обещали раньше – сразу после дерби с «Динамо».

Но в том поединке «красно-белые» непостижимым образом победили – и Гильермо оставили до игры против «Сочи». В домашних стенах южане всегда доставляют москвичам проблемы. Здесь выводили на эмоции ещё Тедеско, по итогам такого же матча Руя Виторию отправили в отставку. Теперь – провальная игра и прощание с Абаскалем.

В Санкт-Петербург «Спартак» повезёт Владимир Слишкович. И в перспективах «красно-белых» вообще не от чего оттолкнуться. По итогам домашнего матча – 1:2. У команды нет системы, на которой смогли бы докатить до финиша сезона, боснийский сменщик Абаскаля сможет предложить разве что адекватную ротацию. А «Зенит» на принципиальные матчи настраиваться умеет. Единственное, что может сыграть гостям на руку, – свежесть от ухода испанского тренера.

В общем, «Спартак» приезжает в статусе аутсайдера, но и импульс от тренерской отставки недооценивать не стоит. Джикия и Соболев выдохнули. Возможно, на радостях выдадут на берегах Невы перформанс, который оставит их в верхней сетке Кубка.

ЦСКА провоцирует «Балтику» на открытый футбол в гостях

Их встреча в Калининграде не была богатой на голы, но оказалась крайне напряжённой. «Армейцы» подходили к противостоянию на правах фаворита, но забили лишь 1 мяч (отличился Давила на 39-й минуте). Федотов старался обойтись минимальными перестановками – после матча объяснил это тем, что не хотели рисковать состоянием игроков. Хотя на последних минутах «балтийцы» штурмовали ворота «красно-синих» и могли как минимум сравнивать, москвичам ещё повезло вернуться с победой.

Но глобально расстановка сил не изменилась. «Красно-синие» очень уверенно проводят весну – поражений за эти 7 матчей не случилось, зато были 3 «сухих» победы, ничьи с «Сочи», «Оренбургом», спасённые 3:3 против «Локомотива». Команде хватает характера, чтобы добиться результата в тяжелейших по накалу играх. И, оказывается, есть силы устраивать разгромы, как с «Факелом» в Москве.

Кажется, Федотов отточил фишку с весенним преображением до идеала. Пограничные ситуации сводятся в пользу ЦСКА , а минимальный разрыв по итогам матча в Калининграде спровоцирует «Балтику». Захотят быстро отквитать 1 мяч и уже бороться за проход дальше. При таком сценарии «армейцам» нужно будет лишь ждать ошибок соперника.

«Уралу» нужен эмоциональный импульс для выезда к «Сочи»

В целом дело «шмелей» двинулось с мёртвой точки. Чтобы обезопасить себя от прямого вылета и избежать стыков, нужны очки. Но к весне команда была в такой яме, что о победах в Екатеринбурге забыли. К матчу со «Спартаком» у уральцев накопилась только 1 победа в 10 встречах чемпионата. «Балтика» и «Сочи» были в опасной близости.

Но случилась тяжелейшая победа над «Родиной», затем – ничья с «красно-белыми» в Москве, победа над «Локомотивом» в Кубке. Теперь вот – важнейшие 2:1 с «Динамо» дома после поражения от «Крыльев». При Викторе Ганчаренко «Уралу» важно просто переломить серию, тогда результаты пойдут. И пока команда на верном пути.

Поединок с «Ростовом» может оказаться очередным шагом к спасению сезона, только и сами южане – серьёзная угроза. Банда Валерия Карпина тоже преобразилась весной и мчится в топ-5 – наказала «Краснодар» и «Динамо», выдала отличное противостояние с «Сочи» и сломила «Факел» в Воронеже. По качеству ростовчане точно дают фору «Спартаку» и могут обходить «Крылья», а до «Локомотива» и ЦСКА – лишь 3 очка.

«Ростов» неуступчивый, так что даже в Екатеринбурге преимущество «Урала» условное. И для дальнейшего преображения, а также продвижения по Кубку начало удачного отрезка надо подтвердить делом.

У «Динамо» нет морального права на поражение от «Оренбурга»

«Бело-голубые» так быстро самоустранились из чемпионской гонки, что остаётся только удивляться. За победами над «Локомотивом» и «Ахматом» последовала одна виктория в 5 встречах, вылет от «Зенита» в Путь регионов Кубка, провальный домашний матч с «Ростовом», поражение от «Спартака», теперь – 1:2 от «Урала». Отставание от «Зенита» составляет уже 9 очков.

И самое опасное – «Динамо» вполне может вылететь ещё ниже. «Локомотив» и ЦСКА уже готовы выбить «бело-голубых» из тройки, между командами разница всего один балл. «Железнодорожники» пока борются с нестабильностью – зато у «красно-синих» началась чудо-весна. И психологический фактор явно не на стороне «бело-голубых».

Подопечным Марцела Лички нужно зацепиться хоть за что-то – и встреча с «Оренбургом» подойдёт. Южноуральцы растеряли свой шарм, борются за выживание. Пока идут над зоной стыков за счёт подбора игроков. Только от того же «Урала» отставание – всего 3 очка, велик соблазн пожертвовать Кубком.

Тем более в этом турнире оренбуржцы сделали достаточно: помахались со «Спартаком», отправили Ромащенко в отставку, пройдя «Ахмат». Можно, конечно, отвесить пощёчину Личке – бывшему тренеру. Но в такой исход верится с трудом.