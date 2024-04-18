День, когда могут разрушить «Ливерпуль» Клоппа. Еврокубки не сбавляют оборотов

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сегодня, 12:36

Вечер для реваншей в Лиге Европы и Лиге Конференций.

«Красным» важно переиграть «Аталанту»

Клопп написал речь к матчу в Бергамо, хотя никогда такого раньше не делал. Решающий вечер всего сезона для «Ливерпуля». Шансы на успех мизерные, но «красные» Клоппа родились с камбэка. И не в ответном поединке против «Барселоны», а раньше. Принципы, на которых Юрген построил состав для первого места в АПЛ и победы в ЛЧ , закладывали в Лиге Европы. Многие уже забыли о матчах против «Боруссии» Дортмунд. В Германии сыграли 1:1, а в ответном матче была перестрелка 4:3, причём начало стало холодным душем.

На девятой минуте матча Обамеянг удвоил ставку Мхитаряна, «Ливерпуль» горел 0:2. Но Клопп, ещё не имея в составе многих будущих чемпионов, положился на Фирмино, Ориги и Коутиньо. Забивали центральные защитники, в воротах не было Алиссона, чтобы спасти, но прошли дальше. Спустя восемь лет задача намного сложнее, ведь надо вынести «Аталанту» в Бергамо. Команда Миранчука выиграла на «Энфилд Роуд» с разницей в три мяча. У «Ливерпуля» лишь теоретические шансы на успех, но ситуация интересная.

Если сегодня не будет победы, то моральный дух может упасть настолько, что проиграют в погоне с «Манчестер Сити». Хотя отрыв Гвардиолы небольшой, нужно воевать за прощальный титул Клоппа в АПЛ . Также неудача против «Аталанты» повлияет на решения Ван Дейка, Алиссона, Александер-Арнольда и Салаха. Бывшему спортивному директору «Ливерпуля» Эдвардсу, который теперь вернулся в клуб на должность главного начальника, будет сложно убедить звёзд, что им нужно держаться за «красных» после ухода отца-основателя.

Клопп устал и выдохся, что заметно. Всё чаще раздражается, даже когда нет причин. И всё реже побеждает в решающих поединках, что хорошо подтверждают результаты против бедового «Манчестер Юнайтед» Тен Хага. Гасперини важно не провалиться, ведь шанс такой имеется, когда говорим о мастерах камбэков из Ливерпуля. Но вот если «Аталанта» пойдёт дальше, то у Миранчука хороший шанс сыграть в финале Лиги Европы, ведь «Марсель» и «Бенфика» не всегда радуют своих фанатов, итальянцы не слабее этой парочки.

«Байеру» с похмелья нужно опасаться «Вест Хэма»

У тренера Алонсо хватает опытных людей, чтобы после празднования чемпионства в Германии заставить юного Вирца и охрипшего Фримпонга собраться. Джака, Гримальдо, Паласиос и Та понимают, что сезон не завершён. Впереди финал Кубка Германии и поединок в Лондоне, где «Вест Хэм» может сыграть намного лучше, чем в Леверкузене. Разница в два мяча радует – дома «Байер» выиграл 33:1 по ударам, но ответная игра — это новый мир. Мойес не сдался, как и звёздные футболисты «молотобойцев».

«Марсель» и «Милан», проиграв первые поединки с разницей в один мяч, тоже надеются на реванши. Задачи у них проще, чем у «Ливерпуля». Козырь Пиоли сегодня – прекрасно знает стиль и подход «Ромы». Замена Моуриньо на Де Росси помогла «волкам», но настройки остались прежними, просто атмосфера в раздевалке и на тренировках способствует успехам. Римляне проиграли в гостях «Брайтону», но это единственная крупная неудача за 12 матчей, а в первом поединке «чаек» разгромили 4:0.

Однако у «Милана» есть Леау и Пулишич, есть опытные Меньян, Эрнандес и Жиру. Хотят в финал, ведь прошлогодний вылет в плей-офф Лиги чемпионов огорчил. У «Ромы» тоже много опытных людей, Смоллинг, Спинаццола, Пеллегрини, Паредес, Дибала и Лукаку, в этой паре нет фаворита. Разницу в один мяч можно упустить, и под этими словами подпишется также тренер «Бенфики» Шмидт. «Марсель» сыграет дома, а гостевой гол Обамеянга позволяет нестабильным французам верить в силу трибун и камбэк.

Лига Конференций не завоевала свою нишу в мире

Проблема нового турнира – матчи идут параллельно с поединками плей-офф Лиги Европы. А это значит, что мир смотрит игры «Аталанты» и «Ливерпуля», а не «Лилля» и «Астон Виллы». Состав участников в ЛК скромнее, но на локальном уровне это невероятно важный турнир. Когда ещё у «Брюгге» или ПАОКа будет шанс на полуфинал международного кубка? В первом матче в Бельгии победили хозяева, но разница 1:0 оставляет Оздоеву шансы на проход дальше, невзирая на явное преимущество «Брюгге» в первом матче.

В паре «Фиорентины» и чешской «Виктории» не было победителя в Праге, сыграли 0:0. А это значит, что команда Итальяно должна опасаться контратак соперника. В Лиге Конференций нет такой разницы в классе между оппонентами, как бывает на первых стадиях в Лиге чемпионов. С другой стороны, с составом «Фиорентины», невзирая на неудачи в Серии А, надо дома уверенно обыгрывать «Викторию» и ждать победителя пары греков и бельгийцев. Именно с ним сыграют в полуфинале триумфаторы матча во Флоренции.

Наконец, есть ещё одна четвёрка, где каждому нужен финал еврокубка, все не обласканы победами на международном уровне. Фонсека подхватил «Лилль» и нарвался на фаворитов «Астон Виллу». Эмери может обыграть «Арсенал» в Лондоне, тренера сватают в один из грандов. Но пока есть задачи в Бирмингеме. Французы проиграли в гостях с разницей в один мяч, однако дома «догам» помогут трибуны. Двенадцатый игрок также будет важен в эпической схватке «Фенербахче» и «Олимпиакоса», принципиальный поединок.

В Греции турецкий магнит для скандалов пропустил три мяча. Но команда Тадича и бывшего «динамовца» Шиманьски не сдалась. Душан забил, а пас Себастьяна привёл ко второму мячу. Поражение 3:2 на выезде оставляет шансы «канарейкам» в Стамбуле. В восьми первых играх Лиги Европы и Лиги Конференций только две команды обеспечили разницу от двух мячей – «Аталанта» и «Байер». В остальных играх чаще нет фаворита, зато есть минимальные поражения, которые нужно попытаться перекрыть в ответных поединках.