«Атлетико» и «Боруссии» наскучили чемпионаты. Лига чемпионов – место триумфа Симеоне

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сегодня, 16:14

Турнир позволяет сравняться с европейскими грандами.

На фоне борьбы гигантов – «Реала» и «Сити», «Баварии» и «Арсенала», столкновения проблемных, но живых команд – ПСЖ и «Барсы» – пара «Атлетико» и «Боруссии» выделяется. Но у команд есть нечто общее – имеются и причины, по которым они лучше раскрываются именно в главном еврокубке. Первый матч завершился победой испанцев – готовимся ко второму.

«Боруссии» не удалась погоня за титулом

У дортмундцев незавидная судьба. На протяжении всего отрезка доминирования «Баварии» раз за разом, когда «шмели» ввязывались в чемпионскую гонку, им не хватало миллиметров для успеха. Прошлой весной комментатор Роман Нагучев подарил нам мем «Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии». Это лейтмотив современной «Боруссии».

Мюнхенцы наконец повергнуты – но не дортмундцами, которые боролись за это с момента ухода Клоппа и заслужили титул. А «Байером», который прошлый сезон начинал в подвале Бундеслиги. Это как годами добиваться девушки, которая в итоге уходит к человеку, с которым знакома пару недель. Сильнейшая боль.

«Чёрно-желтые» в этом сезоне заглушают её Лигой чемпионов. И ведь отлично получается. В группе они попали на квартет из гигантов – разбогатевшего «Ньюкасла», шейхов и ПСЖ , недавно чемпионского «Милана».

Пока «фармацевты» воплощали мечту «Боруссии», последние дважды разобрались с «сороками», взяли 4 очка с «россонери», а благодаря ничьей с парижанами остались в лидерах группы. Ещё одна награда за страдания – ПСВ в 1/8 финала. Голландцев подопечные Эдина Терзича прошли налегке.

В чемпионате так и не стало проще – «Боруссия» теперь вообще пятая в очереди, проиграла матч за медали «Штутгарту» и может бороться разве что за зону ЛЧ . Зато в самой ЛЧ – время четвертьфинала с «Атлетико». И даже статус аутсайдера, поражение в первом матче не мешает наслаждаться моментом.

«Атлетико» надоело быть в тени двух гигантов

Мадридцы, в отличие от своего сегодняшнего соперника, гегемонию конкурентов нарушали – стали чемпионами Испании в сезоне-20/21. Но общая ситуация такая же, «матрасники» даже не вторые в очереди на титул. Приходится постоянно быть в тени двух гегемонов – «Барселоны» и «Реала». Когда у кого-то кризис, удаётся забраться и на вторую строчку. Но момент, когда кризис настигает обоих, наступает примерно раз в 7 лет. И, конечно, «матрасникам» в таких реалиях скучно. Весело становится, когда кто-то из дерзких команд подступает к топ-3 – только обычно это ненадолго.

Прямо сейчас «сливочные» закладывают такой фундамент, с которым будут бескомпромиссно доминировать в Ла Лиге – есть крепчайший центр поля, летом добавится топ-завершитель на острие. Плюс Винисиус и Родриго, которые займут место на флангах. Остались косметические изменения в линии обороны, также нужен здоровый Куртуа. Тогда это будет команда без слабых сторон. «Барса» – с туманными перспективами, но всё ещё вторая. Помогает неравнодушный Хави. Дальше надеются найти второго Гвардиолу в клубной структуре – да и при финансовых трудностях есть топ-резерв в виде талантливой молодёжи и отличной школы. Роль дерзкого андердога исполняет «Жирона», они и веселят «матрасников» конкуренцией.

ЛЧ – турнир, раскрывающий характер работяг-«матрасников»

Так что для «Атлетико» Лига чемпионов – такая же отдушина. В группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком» мадридцы тоже побаловались с интригой. За это попали в 1/8 финала на «Интер» – финалиста прошлой кампании. Но в феноменальном по интриге и накалу противостоянии победителями вышли именно испанцы.

В паре с «Боруссией» «матрасники» фавориты – и дело не только в победе в первом матче, подборе игроков. Дело в характере. Да, у клуба нет менталитета победителей (откуда ему взяться без титулов?). Зато есть психология матёрых работяг. Таких, которые рассеянно играют с командами ниже уровнем – зато против топ-соперников и в решающих стадиях собираются, показывая лучший футбол. Плюс навязывают борьбу на каждом участке поля – показывают мужское начало.

В кубковых турнирах, где разницу делают 1-2 матча, это и нужно – так что Лига чемпионов отлично отвечает характеру «Атлетико» и Диего Симеоне. Поэтому команда зацепилась за интересный «Интер». И по этой причине считается фаворитом в паре с дортмундцами.

Дорога к финалу может провести через реванш с «Барселоной»

Жребий благосклонен с «Атлетико». Опять же – «матрасники» разогрелись столкновением с «Интером», а дальше миновали пекло, куда отправились «Реал», «Сити», «Бавария» и «Арсенал». Теперь нужно сделать решающий шаг в противостоянии с «Боруссией».

А дальше потенциально случится крайне важная встреча – «Атлетико» может выйти на «Барселону», если та пройдёт ПСЖ . Важно это для реванша мадридцев. Против «Реала»-то «матрасники» были хороши – победили дома, сыграли вничью в гостях, выбили из Кубка (1 поражение в 4 матчах). А вот с каталонцами статистика хуже – 2 поражения, причём «сухих» (0:1 и 0:3).

Плюс это возможность взглянуть на уже привычное противостояние под другим углом – в координатах плей-офф расстановка сил иная, чем в чемпионате. Мадридцы отлично чувствуют себя в рамках двухматчевых противостояний и на характере могут сломить более молодого, ещё не окрепшего соперника. А это может привести Симеоне к финалу – и кто знает, что возможно в отдельно взятом поединке.