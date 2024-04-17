С «Реалом» и Гвардиолой, но без «Барселоны» и Роналду. Определяются участники клубного ЧМ

1713367702

сегодня, 18:28

Через год появится ещё один полноценный Кубок мира.

Двадцать два участника получили путевки

Осталось узнать десять участников, но два десятка клубов знают, как проведут следующее лето. Вчерашний вечер в Лиге чемпионов оказался ключевым для спора между «Атлетико» и «Барселоны». Если бы каталонцы пошли дальше, то у них оставался шанс обогнать команду Симеоне и попасть на турнир, где можно заработать огромные деньги. Общий призовой фонд клубного ЧМ планируют на уровне 2.5 миллиарда евро, целое состояние.

«Барселоне» остро нужны деньги, но их разгромное поражение в ЛЧ окончательно сформировало список представителей на Клубном чемпионате мира от Испании. Там сыграет «Реал» как победитель Лиги чемпионов два года назад, и «Атлетико», как команда с высоким рейтингом УЕФА . Европейские клубы знают, кто отправится в США , где сыграют первый турнир в обновленном формате с 32 участниками и традиционными для мундиаля группами.

Поскольку есть ограничение на количество клубов от одной страны, то от Англии пока только «Манчестер Сити» и «Челси», победители ЛЧ . Также шанс на трофей будет у «Баварии», ПСЖ , «Интера», «Боруссии» Д, «Ювентуса» и двух клубов из Португалии – «Порту» и «Бенфика». Неплохой состав, хотя понятно, что подбор ФИФА отличается от методов УЕФА . Не набрали шесть клубов из АПЛ , а отдали путевки лучшим клубам в Лиге чемпионов.

Также места получили главные по суммарному клубному рейтингу за четыре года. Двенадцатым участником может оказаться «Зальцбург», ведь они соперничают с «Арсеналом». «Канонирам» нужно выиграть ЛЧ , чтобы опередить австрийцев. Через год у клубов на ЧМ будут солидные спарринги с огромными призовыми. Турнир в США рассматривают как репетицию чемпионата мира 2026 года. Впрочем, Клубный ЧМ не только о европейцах.

Роналду не сыграет, но хотят протянуть Месси

Два года назад Лигу чемпионов в своей конфедерации футбола выиграл клуб из Сиэтла, он получит одну из американских путевок. Также есть специальный пропуск для команды из США как хозяев, но «Интер Майами» с Месси вряд ли получит эту путевку. После вылета от мексиканского «Монтеррея» в международном кубке у Лионеля остались только фантастические варианты. Надо стать чемпионом МЛС , или проиграть в финале конкретному сопернику с иной путевкой.

Конечно, нельзя исключать, что Инфантино применит силу – например, нагло отдадут «Интеру Майами» с Месси путевку. Но вряд ли клубу Бекхэма нужны такие подачки и сомнительная реклама. Пятно на репутации тяжело смыть. Например, великий футболист Криштиану Роналду теряет связь с реальностью в Саудовской Аравии, поэтому позволяет себе поведение, которое не красит легенду футбола. В результате страдают результаты – «Аль-Наср» проигрывает.

Команда с Роналду вылетела из Азиатской ЛЧ , уступив в серии пенальти. В полуфинале турнира не будет эпичной битвы «Аль-Насра» против «Аль-Хиляля». А вот клуб Малкома и Милинковича-Савича уже квалифицировался на клубный ЧМ как победитель местной ЛЧ три года назад. Ещё одна путевка в руках у «Уравы Ред Даймондс» из Японии, а два места получат победитель нового сезона и клуб с лучшим рейтингом за четыре года. Имеют шансы команды из Японии, Южной Кореи и ОАЭ .

Бразильцы и аргентинцы против сильной Европы

Классика обычного чемпионата мира для сборных – команды из стран, подаривших миру множество ярких футболистов, навяжут борьбу грандам из Европы. Но есть проблема. Если в сборных Бразилии и Аргентины собраны лучшие футболисты стран, то на клубном уровне «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе» – получили путевки как победители последних сезонов Кубка Либертадорес, лишены такого счастья. Форварду Эндрику 17 лет, а покидает «Палмейрас» ради «Реала».

«Манчестер Сити» забирает талантов «Ривер Плейта», но южноамериканцы постараются удивить в США . Ещё одна путевка достанется победителю Кубка Либертадорес нового года, а два места по рейтингу – претендуют «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Если одна из этих команды выиграет Кубок Либертадорес в текущем году, то шанс появится у «Олимпии» из Парагвая. И тут важно напомнить европейской публике, что в мире в футбол играют не только в Лиге чемпионов и топ-5.

В Южной Америке безумно любят футбол, для них будущий турнир будет важнее, чем для «Манчестер Сити» или «Реала». Ближайшее лето многие футболисты проведут на крупных турнирах для сборных. Потом полноценный сложный клубный сезон с новым форматом Лиги чемпионов, где будет больше центральных матчей осенью. Клубный ЧМ проведут на фоне усталости звёзд. И это шанс для клубов из других континентов, ведь лишь в старом формате европейцы имели преимущество.

В турнире, где 32 участника, групповой этап и плей-офф, даже эмоциональные клубы из Мексики получат шанс. Матчи проведут на стадионах восточного побережья США ради удобства фанатов из Европы и Азии. Вся затея нужна Инфантино для умасливания боссов богатых клубов и налаживании тесных связей с американцами, чтобы потом президента не посадили за коррупционные приключения на Ближнем востоке. Но трудно оспорить мнение, что новый формат круче и ярче.