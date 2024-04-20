В «Баварии» высказались о поиске нового тренера

Спортивный директор «Баварии» высказался о поиске нового главного тренера для команды.

Могу сказать, что наши поиски нового тренера находятся на финальной стадии. Наставник должен говорить по-английски, не обязательно по-немецки. Владеет ли Зидан английским? Я не знаю.