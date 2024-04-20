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В «Баварии» высказались о поиске нового тренера

сегодня, 19:59

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о поиске нового главного тренера для команды.

Могу сказать, что наши поиски нового тренера находятся на финальной стадии. Наставник должен говорить по-английски, не обязательно по-немецки. Владеет ли Зидан английским? Я не знаю.

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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000
сегодня в 21:06
Знал бы Зидан английского давно бы уже возглавлял топ-клуб АПЛ, условную МЮ или Челси, а без английского он просто опозорится там, вот и сидит и ждет только сборную Францию.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:01
Похоже, больше пара, чем дыма...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:00
Здравствуйте! Я тоже так думаю! Много дыма похоже из ничего)))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:57
Приветствую!!!
Если он не знает, владеет ли Зизу английским, значит он им не нужен. В противном случае, если, кого-то хотят пригласить- о нем знаю всё.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:44
Похоже Зизу не будет там
Вещий
Вещий
сегодня в 20:29
Интересно получается... была новость что Зизи уже одной ногой в Баварии, а тут как то все расплывчато.
drug01
drug01
сегодня в 20:25
Тренер нужен не ординарный чтобы его все знали!!!
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