В «Баварии» высказались о поиске нового тренера

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о поиске нового главного тренера для команды.
Могу сказать, что наши поиски нового тренера находятся на финальной стадии. Наставник должен говорить по-английски, не обязательно по-немецки. Владеет ли Зидан английским? Я не знаю.
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Если он не знает, владеет ли Зизу английским, значит он им не нужен. В противном случае, если, кого-то хотят пригласить- о нем знаю всё.
Если он не знает, владеет ли Зизу английским, значит он им не нужен. В противном случае, если, кого-то хотят пригласить- о нем знаю всё.