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Пиоли покинет «Милан» летом

сегодня, 08:52

Планы «Милана» насчёт главного тренера Стефана Пиоли не поменялись. Специалист покинет клуб летом.

Клуб будет искать нового главного тренера.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:04
Милан разочаровал, мне кажется дело не в тренер4!
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 10:00
Милан нестабильная команда, в этом виноват тренер.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 09:56
Да хоть сейчас, Милан только один сезон играл, после нет игры.
fcmm5urv7fjk
fcmm5urv7fjk
сегодня в 09:36
Не найдут тренера, могут и передумать.
dy72223d8cc8
dy72223d8cc8
сегодня в 09:32
Милану нужен тренер - чемпион, вторые места их не устраивают.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:11
Теперь следует ожидать предположения и обсуждения возможных кандидатов на его смену...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:10
Андрея Шевченко в тренера Милана.
хуже Дженоа не будет))
Attaccante_22
Attaccante_22
сегодня в 09:07
Логично. Клуб провалился везде, где только можно. Если ещё можно оправдывать отсутствие борьбы в Серии А тем, что там такой мощный Интер, с лучшим составом в Италии, длинной и качественной скамейкой, также можно и простить вылет из ЛЧ, там всё-таки группа смерти была, то вылет из КИ от Аталанты и из ЛЕ от Ромы это просто позорище.
Ну и также стоит отметить отсутствие игры у Милана. Всё завязано на индивидуальных действиях, то Леау, то Эрнандеса, то Пулишича.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:54
Решили сменить тренера,а может и к лучшему.
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