Пиоли покинет «Милан» летом

Планы «Милана» насчёт главного тренера Стефана Пиоли не поменялись. Специалист покинет клуб летом.
Клуб будет искать нового главного тренера.
Планы «Милана» насчёт главного тренера Стефана Пиоли не поменялись. Специалист покинет клуб летом.
Клуб будет искать нового главного тренера.
хуже Дженоа не будет))
хуже Дженоа не будет))
Ну и также стоит отметить отсутствие игры у Милана. Всё завязано на индивидуальных действиях, то Леау, то Эрнандеса, то Пулишича.
Ну и также стоит отметить отсутствие игры у Милана. Всё завязано на индивидуальных действиях, то Леау, то Эрнандеса, то Пулишича.