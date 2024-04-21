«Спартак» предложил контракт главному тренеру «Галатасарая»

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сегодня, 11:05

«Спартак» проявил интерес к главному тренеру «Галатасарая» .

По информации источника, москвичи предложили специалисту двухлетний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро с учётом бонусов. Отмечается, что Бурук положительно отнёсся к предложению, но попросил время у российского клуба, так как сейчас стамбульцы ведут борьбу за победу в чемпионате Турции.