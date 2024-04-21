«Спартак» предложил контракт главному тренеру «Галатасарая»

«Спартак» проявил интерес к главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку.
По информации источника, москвичи предложили специалисту двухлетний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро с учётом бонусов. Отмечается, что Бурук положительно отнёсся к предложению, но попросил время у российского клуба, так как сейчас стамбульцы ведут борьбу за победу в чемпионате Турции.
Человек ни разу не работал вне Турции....
У него только года полтора уйдёт узнать что за спорт здесь футболом зовётся....
Да и вообще...стоит ли такому богатому историей и традициями клубу как Спартак искать кандидата за бугром ???
Я считаю что нет....
Если не ошибаюсь...за 11,5 последних сезонов импортные тренеры разчемпионились лишь дважды.....и смысл их звать ??
Тем более за такое колличество денег можно такой тренерский конгломерат созвать из бывших спартаковцев.....что устанут чемпионить...
Человек ни разу не работал вне Турции....
У него только года полтора уйдёт узнать что за спорт здесь футболом зовётся....
Да и вообще...стоит ли такому богатому историей и традициями клубу как Спартак искать кандидата за бугром ???
Я считаю что нет....
Если не ошибаюсь...за 11,5 последних сезонов импортные тренеры разчемпионились лишь дважды.....и смысл их звать ??
Тем более за такое колличество денег можно такой тренерский конгломерат созвать из бывших спартаковцев.....что устанут чемпионить...