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«Спартак» предложил контракт главному тренеру «Галатасарая»

сегодня, 11:05

«Спартак» проявил интерес к главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку.

По информации источника, москвичи предложили специалисту двухлетний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро с учётом бонусов. Отмечается, что Бурук положительно отнёсся к предложению, но попросил время у российского клуба, так как сейчас стамбульцы ведут борьбу за победу в чемпионате Турции.

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 11:52
Еврокубков нет, варимся в собственном соку, только Чемпиона России. Но нет нужен очередный Абаскаль и Бурук. Юрана может позвать или Карпина, не?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:40, ред.
Опять включили купюросжигательную машину.....
Человек ни разу не работал вне Турции....
У него только года полтора уйдёт узнать что за спорт здесь футболом зовётся....

Да и вообще...стоит ли такому богатому историей и традициями клубу как Спартак искать кандидата за бугром ???
Я считаю что нет....

Если не ошибаюсь...за 11,5 последних сезонов импортные тренеры разчемпионились лишь дважды.....и смысл их звать ??
Тем более за такое колличество денег можно такой тренерский конгломерат созвать из бывших спартаковцев.....что устанут чемпионить...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 11:24
Если согласится то только ради денег, а это Спартаку во вред
therapy
therapy
сегодня в 11:19
Не подпишет, с Галатасараем Еврокубки ближе, смысл переходить в Спартак...Спартаку нужен свой тренер...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:12, ред.
7,5 млн евро? Не многовато ли?
рыжий сколько получал? Наверно меньше половины
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:07
Может и согласиться и это было бы неплохо.
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