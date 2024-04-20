В «Пари НН» высказались о возможном переходе Сергея Юрана в «Спартак»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов дал комментарий касательно возможного перехода главного тренера команды в «Спартак».

Нет дыма без огня, это очевидно. Такая информация на пустом месте не возникает. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что большая часть того, что сейчас появляется в телеграм-каналах, — это инсайды. Где-то есть конфиденциальная позиция клуба, где-то мы до сих пор ее не сформулировали.

Одно могу сказать точно — клуб не останется без главного тренера. Мы очень дорожим Сергеем Николаевичем. Думаю, это взаимно. Мы прекрасно понимаем, что как футболистам, так и тренерам нужен рост, но этот рост не должен быть в ущерб клубу и его стратегии.

Как человек, который имеет управленческий опыт, даже не говорю сейчас про футбольный, понимаю, что нет ничего необычного в том, что, как пишут, Юраном интересуется «Спартак». Всё возможно.