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В «Пари НН» высказались о возможном переходе Сергея Юрана в «Спартак»

сегодня, 19:17

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов дал комментарий касательно возможного перехода главного тренера команды Сергея Юрана в «Спартак».

Нет дыма без огня, это очевидно. Такая информация на пустом месте не возникает. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что большая часть того, что сейчас появляется в телеграм-каналах, — это инсайды. Где-то есть конфиденциальная позиция клуба, где-то мы до сих пор ее не сформулировали.

Одно могу сказать точно — клуб не останется без главного тренера. Мы очень дорожим Сергеем Николаевичем. Думаю, это взаимно. Мы прекрасно понимаем, что как футболистам, так и тренерам нужен рост, но этот рост не должен быть в ущерб клубу и его стратегии.

Как человек, который имеет управленческий опыт, даже не говорю сейчас про футбольный, понимаю, что нет ничего необычного в том, что, как пишут, Юраном интересуется «Спартак». Всё возможно.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:43
А Юран не самый плохой вариант.
Главное, чтобы Карпин в эту реку не вошел, с его больным самолюбием.
ABir
ABir
сегодня в 20:06
Кто только не тренировал Спартак в последнее время, почему бы и Юрану не дать шанс?
Гость
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