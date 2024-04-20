Семшов может завершить тренерскую карьеру

Экс-игрок сборной России предположил, что может завершить тренерскую карьеру. Ранее рулевой работал в «Чайке».

Были ли у меня предложения о работе после «Чайки»? Ни одного предложения. Даже из Медиалиги. Может, моя тренерская карьера вообще закончится, потому что тренер должен постоянно работать.

Боюсь ли, что карьера тренера прекратится? Нет. Если работать — значит, работать постоянно. А работать два месяца или полгода, а потом год сидеть дома — это мучение. Лучше другими проектами заниматься — на ТВ или где-то еще.

Готов ли тренировать детей? Можно. Особенно учитывая, что у нас большие проблемы с технической оснащенностью игроков. Сам это вижу, работая в разных клубах. Где-то в академиях используют голландскую систему, где-то испанскую. Но потом в командах Второй лиги после таких систем мяч человек остановить толком не может... Также если будет предложение из Второй лиги или Первой, буду счастлив. А для команд Премьер-Лиги на данный момент я не готов.