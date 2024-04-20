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Мостовой хотел бы работать в штабе Юрана в «Спартаке»

сегодня, 19:34

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана на пост наставника «красно-белых».

Справится ли Юран с давлением в «Спартаке»? Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл — уволили. В футболе все одинаково.

Подошел бы сам Юран «Спартаку»? «Спартаку» многие подошли бы. Я могу еще фамилий 20 назвать, если не больше.

Рад был бы я приходу Юрана в «Спартак»? Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:07
Это на всю жизнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В жизни должны быть незабываемые моменты - unvergessliches!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝⚽
Viollator
Viollator
сегодня в 21:03
Саша - Царь !
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:00
...отдыхали в Испании с женой, пошли в спортивный магазин, я как ворона, всё с 3-тримя полосками люблю (Ади Даслер), смотрим
Мост, он сам удивился увидив русских в магазине...! Ну и конечно
про Москву, про него,про семью,про детей и фото на память...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:52
Ну тоже, хорош!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты на год меня старше. Гордись, Дружище, не каждому выпадает такое Счастье- рядом с Царем стоять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Futurista
Futurista
сегодня в 20:45
Делят уже...ну-ну)...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:43
...только теперь Я такой (69-ть в сентябре)....!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:40
Спартак уже открестился от Юрана.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:32, ред.
Дружище, так это ты слева, я ничего не путаю???????!!!!!!!!!!
Ну ты красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Такое знакомство, знаковое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну молодец- просто СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С таkим Человеком рядом, просто за счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодец, молодец и еще раз- молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👌👌👌👌👌👌👌🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
p4xzym5r93ts
p4xzym5r93ts
сегодня в 20:27
Как их тянет всех в Спартак! Ведь это большая ответственность!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:25
...а пока не угодно ли Вам сударь на этих персоналей взглянуть,
2005 год Марбелья Саня и Саня (ваш покорный слуга...)....!
Capral
Capral
сегодня в 20:02
А было бы интересно посмотреть на обоих. Два, в прошлом великолепных футболиста, незаурядных, ярчайших. Одно смущает- у Юрана недостаточно тренерского опыта для такого клуба как Спартак, а делать очередные опыты на команде- нельзя, недопустимо. Но конечно, по духу, по системе- Юран вполне подходит Спартаку, да и футбол его, тоже- живой, энергичный. Другое дело, что перестраиваться после Новгорода на Спартак сложно, требования другие, футбол другой, и что самое главное- футбольная философия.

Но, если приход Юрана в Спартак еще как-то читается, то вероятность присутствия в Спартаке Мостового, конечно мала, к сожалению... Но был бы рад, увидеть Спартак на Олимпе- ведомый, именно этими ярчайшими людьми!!! Для меня, всегда, были есть и будут, эти двое- неотъемлемой частью- Великого, исторического спартаковского прошлого!!!!!!!
Интерес
Интерес
сегодня в 19:58
Мля,это же просто мечта болельщиков "Спартака"!!! Я прав?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:52
И не иначе, не меньше, чем "начальником штаба"...)
Гость
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