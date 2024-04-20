Мостовой хотел бы работать в штабе Юрана в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России высказался о возможном назначении главного тренера «Пари НН» на пост наставника «красно-белых».

Справится ли Юран с давлением в «Спартаке»? Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл — уволили. В футболе все одинаково.

Подошел бы сам Юран «Спартаку»? «Спартаку» многие подошли бы. Я могу еще фамилий 20 назвать, если не больше.

Рад был бы я приходу Юрана в «Спартак»? Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял.