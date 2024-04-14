«Краснодар» установил рекорд посещаемости домашнего стадиона

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сегодня, 11:13

На матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» присутствовало 35 249 зрителей.

Это новый рекорд посещаемости домашнего стадиона «быков». Предыдущий рекорд был установлен на домашнем матче Лиги Европы против «Валенсии» в сезоне 2018/2019 – 35 074 зрителей.