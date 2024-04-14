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«Краснодар» установил рекорд посещаемости домашнего стадиона

сегодня, 11:13
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

На матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» присутствовало 35 249 зрителей.

Это новый рекорд посещаемости домашнего стадиона «быков». Предыдущий рекорд был установлен на домашнем матче Лиги Европы против «Валенсии» в сезоне 2018/2019 – 35 074 зрителей.

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Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 15:39
Что рекорд поставили принимается, а вот что родные стены не помогают-это не порядок. Кому и как на это реагировать в клубе всегда найдутся.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:22
К этому рекорду да положительный результат... Соль на рану.
112910415
112910415
сегодня в 14:21
огорчили большое количество болельщиков !
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Любят футбол в Воронеже, а строят стадионы к ЧМ во всяких Сарансках и Волгоградах, где даже команд мало мальски приличных нет
А если в этом сезоне РПЛ вылетят Сочи, Урал и Балтика
То окажется, что из всех 12 стадионов, построенных в России к ЧМ 2018 на высшем уровне будут эксплуатироваться только только половина:
Арены Спартака, Зенита, Ростова, Крыльев, Рубина и НН
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:33
Какая там Валенсия...)))
Зенит приехал...
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:24
Не ищи здесь здравый смысл
Есть такое выражение:
Нежелание - тысячи причин, а желание - тысячи возможностей
Для вопроса, почему у многих клубов катастрофически слабая посещаемость вполне подходит
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:04, ред.
У меня вопрос, почему где то как в Краснодаре, Воронеже и других городах сделать Fan ID не проблема, а в некоторых городах как Ростов и особенно Москва проблема?
Так может не проблема в получении, а проблема в тех кто призывает не ходить на футбол?
Получается даже с Fan ID можно бить рекорды!!!
Краснодарцы красавцы!!!
Ходите на футбол и не слушайте подстрекателей.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
сегодня в 12:25
Все пришли посмотреть на Зенит.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:24
Это ж сколько расстроенных людей расходилось со стадиона.
Strashniy
Strashniy
сегодня в 12:18
Это не Краснодар установил, а Зенит.
jbbd2ry237xt
jbbd2ry237xt
сегодня в 12:17
Зенит что дома, что в гостях аншлаги устраивает.
альсато
альсато
сегодня в 12:03
Играли две лучшие (согласно таблице на сегодняшний день) команды!..поэтому и такой ажиотаж!)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:47
На Зенит везде идут, хоть в Питере хоть в Краснодаре...
lotsman
lotsman
сегодня в 11:39
На такой матч грех было не прийти. Вот только ожидания, пришедших, не оправдались.
Kiarnt
Kiarnt
сегодня в 11:38
Так приезжал Зенит, приехал бы цска было бы втрое меньше.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:34
Только вот результат подвел
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:28
Мачт был достоин такого посещения. Пусть всегда трибуны у быков будут заполнены до отказа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:15
Лучший стадион в стране и должен собирать аншлаги
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