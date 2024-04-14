«Краснодар» установил рекорд посещаемости домашнего стадиона

На матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» присутствовало 35 249 зрителей.
Это новый рекорд посещаемости домашнего стадиона «быков». Предыдущий рекорд был установлен на домашнем матче Лиги Европы против «Валенсии» в сезоне 2018/2019 – 35 074 зрителей.
А если в этом сезоне РПЛ вылетят Сочи, Урал и Балтика
То окажется, что из всех 12 стадионов, построенных в России к ЧМ 2018 на высшем уровне будут эксплуатироваться только только половина:
Арены Спартака, Зенита, Ростова, Крыльев, Рубина и НН
А если в этом сезоне РПЛ вылетят Сочи, Урал и Балтика
То окажется, что из всех 12 стадионов, построенных в России к ЧМ 2018 на высшем уровне будут эксплуатироваться только только половина:
Арены Спартака, Зенита, Ростова, Крыльев, Рубина и НН
Зенит приехал...
Зенит приехал...
Есть такое выражение:
Нежелание - тысячи причин, а желание - тысячи возможностей
Для вопроса, почему у многих клубов катастрофически слабая посещаемость вполне подходит
Есть такое выражение:
Нежелание - тысячи причин, а желание - тысячи возможностей
Для вопроса, почему у многих клубов катастрофически слабая посещаемость вполне подходит
Так может не проблема в получении, а проблема в тех кто призывает не ходить на футбол?
Получается даже с Fan ID можно бить рекорды!!!
Краснодарцы красавцы!!!
Ходите на футбол и не слушайте подстрекателей.
Так может не проблема в получении, а проблема в тех кто призывает не ходить на футбол?
Получается даже с Fan ID можно бить рекорды!!!
Краснодарцы красавцы!!!
Ходите на футбол и не слушайте подстрекателей.