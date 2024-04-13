«Краснодар» отреагировал на слова Семака об урезанной квоте для фанатов

В «Краснодаре» прокомментировали слова главного тренера «Зенита» о том, что болельщикам петербургской команды урезали билетную квоту на очный матч команд в 24-м туре РПЛ . В сообщении южного клуба в телеграм-канале говорится:

По регламенту РПЛ , клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило!

Несмотря на это мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей).

Всего матч посетило 195 болельщиков «Зенита»!

Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля.

В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью.