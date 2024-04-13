«Краснодар» отреагировал на слова Семака об урезанной квоте для фанатов

В «Краснодаре» прокомментировали слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что болельщикам петербургской команды урезали билетную квоту на очный матч команд в 24-м туре РПЛ. В сообщении южного клуба в телеграм-канале говорится:
По регламенту РПЛ, клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило!
Несмотря на это мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей).
Всего матч посетило 195 болельщиков «Зенита»!
Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля.
В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью.
- И ваши дешёвые отмазки, что вам (Зениту) дали АЖ ЦЕЛЫХ 250 билетов, а вас приехало только 195. Ой-ой-ой!!! Сколько же билетов пропало...
- Не надо "гнать пургу", и "лохматить бабушку", как говорил М.Н.Задорнов.
- Даже Москва выделяет Воронежскому Факелу больше тысячи билетов на каждый матч. И воронежцы, почти всегда, перекрикивают многотысячный московский стадион, и "гонят" свою команду к победе. Не верите? Спросите у Спартака?
- Выходит вы этого и испугались! Что гости вас "переболеют"! Вы не верите в своих болельщиков? О чём тут ещё можно говорить...
- И ваши дешёвые отмазки, что вам (Зениту) дали АЖ ЦЕЛЫХ 250 билетов, а вас приехало только 195. Ой-ой-ой!!! Сколько же билетов пропало...
- Не надо "гнать пургу", и "лохматить бабушку", как говорил М.Н.Задорнов.
- Даже Москва выделяет Воронежскому Факелу больше тысячи билетов на каждый матч. И воронежцы, почти всегда, перекрикивают многотысячный московский стадион, и "гонят" свою команду к победе. Не верите? Спросите у Спартака?
- Выходит вы этого и испугались! Что гости вас "переболеют"! Вы не верите в своих болельщиков? О чём тут ещё можно говорить...
И письмо было отправлено...за 5 дней....
Говорят спешили...км 5 не доехали....
И письмо было отправлено...за 5 дней....
Говорят спешили...км 5 не доехали....