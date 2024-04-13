Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Краснодар» отреагировал на слова Семака об урезанной квоте для фанатов

вчера, 22:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В «Краснодаре» прокомментировали слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что болельщикам петербургской команды урезали билетную квоту на очный матч команд в 24-м туре РПЛ. В сообщении южного клуба в телеграм-канале говорится:

По регламенту РПЛ, клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило!

Несмотря на это мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей).

Всего матч посетило 195 болельщиков «Зенита»!

Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля.

В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семак заявил, что «Краснодар» урезал болельщикам «Зенита» квоту билетов
Вчера, 20:53
ОфициальноГлухие болельщики «Ньюкасла» смогут прочувствовать шум стадиона
12 апреля
Фанат ударил плетью футболиста после матча за Суперкубок Саудовской Аравии
12 апреля Видео
Месси сделал фото с детьми вратаря «Монтеррея», несмотря на поражение
11 апреля Фото
СлухиРоналду раздражает, что болельщики скандируют кричалки про Месси
11 апреля
Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Локомотив» — ЦСКА
11 апреля
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:00
- Для клуба, ведущего борьбу за чемпионство... Для клуба, имеющего такой современный стадион... Для клуба имеющего такого владельца и таких спонсоров... Зажать для гостей - болельщиков 1000-2000 билетов... Стыдно ребята... Очень стыдно...
- И ваши дешёвые отмазки, что вам (Зениту) дали АЖ ЦЕЛЫХ 250 билетов, а вас приехало только 195. Ой-ой-ой!!! Сколько же билетов пропало...
- Не надо "гнать пургу", и "лохматить бабушку", как говорил М.Н.Задорнов.
- Даже Москва выделяет Воронежскому Факелу больше тысячи билетов на каждый матч. И воронежцы, почти всегда, перекрикивают многотысячный московский стадион, и "гонят" свою команду к победе. Не верите? Спросите у Спартака?
- Выходит вы этого и испугались! Что гости вас "переболеют"! Вы не верите в своих болельщиков? О чём тут ещё можно говорить...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Да ладно)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:29
Семак не лжёт...он не умеет этого делать....
И письмо было отправлено...за 5 дней....
Говорят спешили...км 5 не доехали....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 