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«Алавес» обыграл «Атлетико» в матче Ла Лиги

сегодня, 21:31
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Алавес» переиграл «Атлетико» в поединке 32-го тура Ла Лиги (2:0).

На 15-й минуте счет открыл Карлос Бенавидес, а на 90+2-й преимущество команды закрепил Луис Риоха.

После поединка «Алавес» идет на 13-м месте (35 очков), «Атлетико» находится на 4-й позиции (61 пункт).

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Все комментарии
True Story
True Story
сегодня в 22:35
Аласес с победой! Яйцетряс этоо заслужил
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:13
Атлетико в пролете,нет никакой игры.Алавес с Победой!
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 22:10
«Атлетико» устал после матча с «Боруссией», а команда «Алавес» не раз забирала очки, играя дома.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 22:01
Атлетико как был середняком, так им и остался. Всё пытаются быть наверху, надрываются, но выше головы не прыгнешь. Уже даже жироны обходят)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 22:00
Можно даже сказать нежданчик на ровном месте ... был Атлетико и весь вышел.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 22:00, ред.
нежданчик прилетел в пользу Атлетика и Жироны
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Attaccante_33 (раскрыть)
сегодня в 21:48
Да не жалко его, накупил до кучи тупых бегунков, из которых любой с пяти метров попасть не может, все деньги, которые получил с трансферов ранее, растранжирил, а эти никчемные Лино и Молины нулевые. Ещё и Облак превратился в бревно, не то, что не отбивает, сам себе забивает уже).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:47
Атлетико давно нужен новый тренер.
Capral
Capral
сегодня в 21:44, ред.
Вот в этом весь Симеоне. Понятно, что после Дортмунда- тяжело физически и морально, но дело еще и в другом: Атлетико, на протяжении всего сезона хромал на обе ноги, терял очки с аутсайдерами, поэтому, поражение сегодня от очередного аутсайдера- неудивительно и даже, где-то закономерно. Однозначно, с такой игрой, команда не заслужила даже бронзы, что, собственно и ожидалось. Неровная, невыразительная игра атлетов, чередовавшаяся яркими матчами с лидерами и провальными с середняками и аутсайдерами- вот, сегодняшний футбол Симеоне...

Симпатизирую Симеоне, как опытному тренеру и мудрому наставнику, но, что-то в его игре незаладилось. Надеюсь, в новом сезоне, увижу другой Атлетико- привычный, мобильный и стабильный!!!
Attaccante_33
Attaccante_33
сегодня в 21:37
Атлетико с яйцетрясом давно уже потерял своё лицо.
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