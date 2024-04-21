«Алавес» обыграл «Атлетико» в матче Ла Лиги

«Алавес» переиграл «Атлетико» в поединке 32-го тура Ла Лиги (2:0).
На 15-й минуте счет открыл Карлос Бенавидес, а на 90+2-й преимущество команды закрепил Луис Риоха.
После поединка «Алавес» идет на 13-м месте (35 очков), «Атлетико» находится на 4-й позиции (61 пункт).
Симпатизирую Симеоне, как опытному тренеру и мудрому наставнику, но, что-то в его игре незаладилось. Надеюсь, в новом сезоне, увижу другой Атлетико- привычный, мобильный и стабильный!!!
Симпатизирую Симеоне, как опытному тренеру и мудрому наставнику, но, что-то в его игре незаладилось. Надеюсь, в новом сезоне, увижу другой Атлетико- привычный, мобильный и стабильный!!!