«Алавес» обыграл «Атлетико» в матче Ла Лиги

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сегодня, 21:31

«Алавес» переиграл «Атлетико» в поединке 32-го тура Ла Лиги (2:0).

На 15-й минуте счет открыл Карлос Бенавидес, а на 90+2-й преимущество команды закрепил Луис Риоха.

После поединка «Алавес» идет на 13-м месте (35 очков), «Атлетико» находится на 4-й позиции (61 пункт).