«Боруссия» Дортмунд и «Байер» не выявили победителя

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» сыграли вничью в 30-м туре Бундеслиги (1:1).
Никлас Фюллькруг обеспечил хозяевам поля преимущество на 81-й минуте, на 90+7-й ответный гол забил Йосип Станишич.
После поединка «Боруссия» идет на 5-м месте (57 очков), «Байер» ранее стал чемпионом Германии (80 баллов).
Выжигают из себя все остатки неудачника.
Даже малейших мыслей, что вот можно проиграть. Даже одной такой мысли не оставят в себе.
Очистить сознание, и только побеждать.
или ничью иногда.
Менталитет победителя воспитал Хави Алонсо в этой команде!!! браво!!!
Выжигают из себя все остатки неудачника.
Даже малейших мыслей, что вот можно проиграть. Даже одной такой мысли не оставят в себе.
Очистить сознание, и только побеждать.
или ничью иногда.
Менталитет победителя воспитал Хави Алонсо в этой команде!!! браво!!!
За БД уже страшно против ПСЖ.
За БД уже страшно против ПСЖ.
Гол Фюлкруга хорош.
Гол Фюлкруга хорош.