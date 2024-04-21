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«Боруссия» Дортмунд и «Байер» не выявили победителя

сегодня, 20:48
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» сыграли вничью в 30-м туре Бундеслиги (1:1).

Никлас Фюллькруг обеспечил хозяевам поля преимущество на 81-й минуте, на 90+7-й ответный гол забил Йосип Станишич.

После поединка «Боруссия» идет на 5-м месте (57 очков), «Байер» ранее стал чемпионом Германии (80 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт fearthewall.com
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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 22:56
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 22:23
    Вот он дух чемпиона! Байер, думаю, влюбит в себя многих после этого сезона! Браво!
    Vane4ek
    Vane4ek
    сегодня в 22:08
    Респектуха ребятам Алонсо!))) Будучи чемпионами бьются до последней секунды!)
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 22:06
    Фантастика! Каким то чудом всегда вытаскивают матчи. Если реально ни разу не проиграют до конца сезона, затмят все титулы и рекорды Баварии до этого.
    DVL
    DVL
    сегодня в 21:35
    И почему я не удивлен?)
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 21:35
    Байер монструозен!
    Выжигают из себя все остатки неудачника.
    Даже малейших мыслей, что вот можно проиграть. Даже одной такой мысли не оставят в себе.
    Очистить сознание, и только побеждать.
    или ничью иногда.
    Менталитет победителя воспитал Хави Алонсо в этой команде!!! браво!!!
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 21:24
    Надо было включать телевизор на 90й минуте!
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Attaccante_33 (раскрыть)
    сегодня в 21:20
    Отменили кк значит. Переключил с разочарованием когда увидел 1:0 к 90 минуте и карточкой Бонифейсу
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 21:09
    На 95 минуте думал "ну всё, первое поражение Байера...." 97 -я минута, неа, Байер снова отыгрался!!! Вот это воля и желание бороться до самоц последней секунды! Другие могли бы плюнуть, чемпионы же уже, но нет, Байер похоже решил закончить сезон без поражений
    Attaccante_33
    Attaccante_33 ответ Imrebellion (раскрыть)
    сегодня в 21:07
    В каком ещё меньшинстве??? В равных составах заканчивали команды.
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 21:02
    Отлично отыгрались в меньшинстве в самой концовке по заказу!
    За БД уже страшно против ПСЖ.
    Attaccante_33
    Attaccante_33
    сегодня в 20:54
    Я бы очень удивился, если бы Байер не забил. Защитники и полузащитники БД делали всё, чтобы привезти себе гол.
    Гол Фюлкруга хорош.
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 20:52
    Может Байер и проиграл бы, если бы знал как это делается.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 20:49
    Ох и Байер... Ох и выдают)))) молодцы, а казалось, что все же проиграют..
    Гость
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