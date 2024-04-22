Робиньо будет производить таблетки для дезинфекции туалетов в тюрьме

1713814554

вчера, 22:35

Стали известны условия содержания бывшего нападающего «Реала» и «Милана» в бразильской тюрьме.

Первые 10 дней Робиньо провёл в полной изоляции в рамках стандартного периода адаптации. После этого он был переведён в камеру площадью 8 квадратных метров, где он содержится с другими заключёнными. В камере есть только одна односпальная кровать, небольшая раковина и туалет, встроенный в пол. Бывший футболист будет принимать пищу четыре раза в день, ему разрешено заниматься спортом с другими заключёнными. Все 430 осуждённых в данной тюрьме одеты в одинаковую одежду: белую футболку и брюки цвета хаки.

Сообщается, что Робиньо во время тюремного заключения будет работать, производя школьные парты, стулья и таблетки для дезинфекции туалетов.

Напомним, что Робиньо отбывает тюремное заключение по делу об изнасиловании.