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Робиньо будет производить таблетки для дезинфекции туалетов в тюрьме

вчера, 22:35

Стали известны условия содержания бывшего нападающего «Реала» и «Милана» Робиньо в бразильской тюрьме.

Первые 10 дней Робиньо провёл в полной изоляции в рамках стандартного периода адаптации. После этого он был переведён в камеру площадью 8 квадратных метров, где он содержится с другими заключёнными. В камере есть только одна односпальная кровать, небольшая раковина и туалет, встроенный в пол. Бывший футболист будет принимать пищу четыре раза в день, ему разрешено заниматься спортом с другими заключёнными. Все 430 осуждённых в данной тюрьме одеты в одинаковую одежду: белую футболку и брюки цвета хаки.

Сообщается, что Робиньо во время тюремного заключения будет работать, производя школьные парты, стулья и таблетки для дезинфекции туалетов.

Напомним, что Робиньо отбывает тюремное заключение по делу об изнасиловании.

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Робиньо
Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:10
должен сидеть в тюрьме ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:27
Пусть производит, надо как-то искупать свою вину. Хотя сомневаюсь, что там что-то щёлкнет.
Capral
Capral
вчера в 22:43
Неужели, это кому-то интересно...
Гость
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