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Игроков женского «Локомотива» обокрали во время тренировки

сегодня, 19:33

У нескольких футболисток ЖФК «Локомотив» пропали ценные вещи во время тренировки.

По информации источника, 17 апреля заявления в полицию поступили от Дарьи Головиной, Валерии Шуваловой, Алёны Бухаровой и Анны Берестовицкой. Они сообщили о пропаже ценных вещей из раздевалки команды во время тренировочного занятия 10 апреля в период с 15:00 до 16:30.

Кроме того, у девушек исчезли деньги и наушники.

Также источник приводит комментарий пресс-службы «железнодорожников»:

Клубу известно о данном событии. Лицо, совершившее данное деяние, установлено. Правоохранительные органы совместно со службой безопасности клуба «Локомотив» произвели задержание правонарушителя. В данный момент проводятся следственные мероприятия.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 21:27
На Дзюбу не кивать, он в это время был на съёмках очередного ролика.)
us5qrb84jrw3
us5qrb84jrw3
сегодня в 20:28
Похоже там платят неплохо, раз есть что брать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Attaccante_22 (раскрыть)
сегодня в 20:14
пост дня! )))
pomor45
pomor45 ответ 4vdxp8x6zxdw (раскрыть)
сегодня в 20:07
Или зашивать в трусы.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:06
Дело Дзюбы живёт и процветает.
4vdxp8x6zxdw
4vdxp8x6zxdw
сегодня в 19:42
Цепные вещи надо сдавать в камеру хранения!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:40
Попался Дзюба))
Attaccante_22
Attaccante_22
сегодня в 19:39
Зае... этот Дзюба уже.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:39
Ну хоть не пенсионеров!))
А так конечно воровать плохо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:36
некрасиво девушек обворовать.
тем более локогерлз
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