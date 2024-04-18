Игроков женского «Локомотива» обокрали во время тренировки

У нескольких футболисток ЖФК «Локомотив» пропали ценные вещи во время тренировки.
По информации источника, 17 апреля заявления в полицию поступили от Дарьи Головиной, Валерии Шуваловой, Алёны Бухаровой и Анны Берестовицкой. Они сообщили о пропаже ценных вещей из раздевалки команды во время тренировочного занятия 10 апреля в период с 15:00 до 16:30.
Кроме того, у девушек исчезли деньги и наушники.
Также источник приводит комментарий пресс-службы «железнодорожников»:
Клубу известно о данном событии. Лицо, совершившее данное деяние, установлено. Правоохранительные органы совместно со службой безопасности клуба «Локомотив» произвели задержание правонарушителя. В данный момент проводятся следственные мероприятия.
А так конечно воровать плохо
А так конечно воровать плохо
тем более локогерлз
тем более локогерлз