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Защитник «Спартака» Классен стал жертвой мошенников

вчера, 10:41

Защитника «Спартака» Леона Классена обманули мошенники.

По информации источника, 9 апреля игроку написали в WhatsApp от имени его знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. Футболист согласился помочь и перевёл деньги. На следующий день Леон снова получил сообщение от товарища, который попросил дать ещё 700 тысяч с обещанием вернуть через пару дней.

Из-за лимита на карте Классен смог отправить только 500 тысяч.

Через пять дней он встретился со знакомым и спросил у него, когда тот вернёт долг. Товарищ ответил, что ничего не брал. Тогда оказалось, что средства игрок отдал мошенникам.

В настоящее время полиция выяснила, что все деньги переводились на карту, которая привязана к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. При этом никакого Бориса, как сказал Леон, он не знает.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:15
Да здравствует российская банковская система с их лимитами - верный способ сэкономить..)))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:45
Я уж подумал, что Классен деньги переводит за то, что бы в основе играл.
А что, реальный разводняк.
LOpp
LOpp
вчера в 13:06
Я думал он умнее
Интерес
Интерес
вчера в 11:54
Это была гуманитарная помощь "Борису" из Осетии.Пусть построит себе новый дом.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:41
Такой большой, а как ребёнок,забыл где находишься!?
drug01
drug01
вчера в 11:19
Сообщите телефон Классена, прошу скорее я хочу ему вернуть его деньги!
dput652x3j84
dput652x3j84
вчера в 11:05
Господи, ну какой дурачок.
Правда для него это скорее всего не деньги.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:57
Поздравляю, подарил деньги каким-то людям) Там счёт на подставное лицо, симка на подставное лицо, шансов ноль будет что-то вернуть.
Futurista
Futurista
вчера в 10:52
Так вот что означала фраза "Борис, ты не прав" - подумал Классен...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:45
Эх Леон гражданство уже российское , а попался на такой старый "развод"...)))
112910415
112910415
вчера в 10:45
парень не жадный, готов помогать людям ... это плюс
парень неосторожен ... исправляться надо !
Гость
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