Защитник «Спартака» Классен стал жертвой мошенников

1713771703

вчера, 10:41

Защитника «Спартака» обманули мошенники.

По информации источника, 9 апреля игроку написали в WhatsApp от имени его знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. Футболист согласился помочь и перевёл деньги. На следующий день Леон снова получил сообщение от товарища, который попросил дать ещё 700 тысяч с обещанием вернуть через пару дней.

Из-за лимита на карте Классен смог отправить только 500 тысяч.

Через пять дней он встретился со знакомым и спросил у него, когда тот вернёт долг. Товарищ ответил, что ничего не брал. Тогда оказалось, что средства игрок отдал мошенникам.

В настоящее время полиция выяснила, что все деньги переводились на карту, которая привязана к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. При этом никакого Бориса, как сказал Леон, он не знает.