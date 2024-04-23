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«Интер» обогнал «Милан» по количеству чемпионств в Италии

вчера, 21:50

Чемпионство «Интера» в нынешнем сезоне стало 20-м в истории клуба.

Трофей позволил клубу подняться на 2-е место по количеству титулов Серии А, обогнав «Милан» (19).

Наибольшее количество чемпионств в Италии имеет «Ювентус» (36).

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Все комментарии
balalay
balalay ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 08:45
послевкусие собранных против интера свидетельств, которые якобы "устарели из-за строка давности" показывают, что главный виновник наказан не был
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:20
Браво Интер, заслужили чемпионство!!!!!!!!!!!!!!!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 06:51
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:52
    болельщики счастливы !
    balalay
    balalay
    вчера в 22:17
      drug01
      drug01
      вчера в 22:04
      Интер заслуживает этого звания! 20 чемпионство пожалуй самое громкое!
      Nyyrikki
      Nyyrikki
      вчера в 21:51
      Интер прямо сейчас сильнее Милана.
      Гость
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