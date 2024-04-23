«Интер» обогнал «Милан» по количеству чемпионств в Италии

Чемпионство «Интера» в нынешнем сезоне стало 20-м в истории клуба.
Трофей позволил клубу подняться на 2-е место по количеству титулов Серии А, обогнав «Милан» (19).
Наибольшее количество чемпионств в Италии имеет «Ювентус» (36).
Чемпионство «Интера» в нынешнем сезоне стало 20-м в истории клуба.
Трофей позволил клубу подняться на 2-е место по количеству титулов Серии А, обогнав «Милан» (19).
Наибольшее количество чемпионств в Италии имеет «Ювентус» (36).
купленность скудетто - историческая визитная карточка интера
купленность скудетто - историческая визитная карточка интера