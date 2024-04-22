Беллингем повторил достижение ван Нистелроя в Эль Класико

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вчера, 09:41

Полузащитник «Реала» стал первым игроком мадридской команды с 2007 года, отметившимся голами в двух своих первых матчах против «Барселоны» в Ла Лиге.

До этого такое удавалось экс-нападающему сборной Нидерландов .

Также Беллингем сравнялся по количеству забитых мячей в Эль Класико с бывшим французским хавбеком (3).