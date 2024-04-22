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Беллингем повторил достижение ван Нистелроя в Эль Класико

вчера, 09:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал первым игроком мадридской команды с 2007 года, отметившимся голами в двух своих первых матчах против «Барселоны» в Ла Лиге.

До этого такое удавалось экс-нападающему сборной Нидерландов Руду ван Нистелрою.

Также Беллингем сравнялся по количеству забитых мячей в Эль Класико с бывшим французским хавбеком Зинедином Зиданом (3).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:09
Вчера был хорош Джуд. Почему с Сити не был заметен - вопрос.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 11:12
Джуд станет легендой этого клуба.
xkvft7t694vm
xkvft7t694vm
вчера в 11:02
Был бы защитником вообще чудо бы было.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:35
Хороший полузащитник,продолжать в том же духе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:28
У них проклятие Барт и Лапорта основное) Остальное только из этого вытекает)
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:11, ред.
При чем и в первом и во втором Класико Беллингем забивает решающий, победный гол, и в обоих матчах в компенсированное арбитром время.

Джуд ещё и сезон не успел отыграть в Реале, а уже успел стать проклятием для Барселоны))
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:57
И такое достижение сгодится.
матос
матос
вчера в 09:54
Джуд молодец!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:49
новая звезда мадрида
Гость
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