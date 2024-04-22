Беллингем повторил достижение ван Нистелроя в Эль Класико

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал первым игроком мадридской команды с 2007 года, отметившимся голами в двух своих первых матчах против «Барселоны» в Ла Лиге.
До этого такое удавалось экс-нападающему сборной Нидерландов Руду ван Нистелрою.
Также Беллингем сравнялся по количеству забитых мячей в Эль Класико с бывшим французским хавбеком Зинедином Зиданом (3).
Джуд ещё и сезон не успел отыграть в Реале, а уже успел стать проклятием для Барселоны))
Джуд ещё и сезон не успел отыграть в Реале, а уже успел стать проклятием для Барселоны))