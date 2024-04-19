Вингер «Спартака» — лидер РПЛ по удачным обводкам

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский является лидером РПЛ по количеству успешных обводок. За 1375 минут 28-летний вингер 77 раз обыграл соперников. Всего на 1 удачную обводку меньше у полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, при этом он провёл на поле на 32 минуты меньше, чем Зиньковский.
Ниже представлен список лидеров РПЛ по количеству успешных обводок.
1. Антон Зиньковский («Спартак») — 77.
2. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 76.
3. Лукас Вера («Оренбург») — 71.
4. Муми Нгамалё («Динамо») — 62.
5. Бернард Бериша («Ахмат») — 61.
6. Максим Глушенков («Локомотив») — 61.
Ранее был опубликован список игроков, создавших наибольшее количество голевых моментов в РПЛ.