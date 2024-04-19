Вингер «Спартака» — лидер РПЛ по удачным обводкам

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сегодня, 14:44

Полузащитник «Спартака» и сборной России является лидером РПЛ по количеству успешных обводок. За 1375 минут 28-летний вингер 77 раз обыграл соперников. Всего на 1 удачную обводку меньше у полузащитника «Крыльев Советов» , при этом он провёл на поле на 32 минуты меньше, чем Зиньковский.

Ниже представлен список лидеров РПЛ по количеству успешных обводок.

1. Антон Зиньковский («Спартак») — 77.

2. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 76.

3. («Оренбург») — 71.

4. («Динамо») — 62.

5. («Ахмат») — 61.

6. («Локомотив») — 61.