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Вингер «Спартака» — лидер РПЛ по удачным обводкам

сегодня, 14:44

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский является лидером РПЛ по количеству успешных обводок. За 1375 минут 28-летний вингер 77 раз обыграл соперников. Всего на 1 удачную обводку меньше у полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, при этом он провёл на поле на 32 минуты меньше, чем Зиньковский.

Ниже представлен список лидеров РПЛ по количеству успешных обводок.

1. Антон Зиньковский («Спартак») — 77.

2. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 76.

3. Лукас Вера («Оренбург») — 71.

4. Муми Нгамалё («Динамо») — 62.

5. Бернард Бериша («Ахмат») — 61.

6. Максим Глушенков («Локомотив») — 61.

Ранее был опубликован список игроков, создавших наибольшее количество голевых моментов в РПЛ.

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Глушенков создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ
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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:18
Это у Гарре ещё травма была, а так хороший исполнитель ; может решить в атаке
Сп62
Сп62
сегодня в 15:02
Лидер по количеству обводок, но обостряющих передач после этих обводок можно сосчитать по пальцам. Если Антон повысит КПД своих действий, ему цены не будет.
Вещий
Вещий
сегодня в 14:52
Что то Вера так сильно отстал от Антона.... нужно нагонять
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 14:50
Антон большой молодец!
Гость
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