«Эвертон» оказался сильнее «Ливерпуля» в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 00:01

«Эвертон» переиграл «Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ (2:0).

Джэрред Брэнтуэйт открыл счет на 27-й минуте, Доминик Калверт-Льюин на 58-й забил второй гол команды.

После матча «ириски» идут на 16-м месте (33 балла), «красные» находятся на 2-й строчке (74 балла).