«Эвертон» оказался сильнее «Ливерпуля» в матче Премьер-Лиги

«Эвертон» переиграл «Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ (2:0).
Джэрред Брэнтуэйт открыл счет на 27-й минуте, Доминик Калверт-Льюин на 58-й забил второй гол команды.
После матча «ириски» идут на 16-м месте (33 балла), «красные» находятся на 2-й строчке (74 балла).
А игра с Фулхэмом показала что не в такой то Ливерпуль в кризисе.
И что есть шанс продержаться в гонке до последнего тура.
Эта неделя для Клоппа была важная еще и потому, что Арсенал проводит свои самые тяжелые игры - с Челси и Тоттенхэмом.
Челси Арсенал бесчеловечно растерзал, как тюленей (с) Пирс Морган.
У Эвертона есть то, чего не было у Фулхэма - мотивация сражаться.
Двойная: за выживание и чтобы отцепить Ливерпуль от чемпионской гонки.
Вообще, Ливерпулю бы поучиться у Эвертона.
Третий сезон ириски проделывают один и тот же трюк -
прибавляют в концовке и триумфально остаются к ликованию фанов.
Конечно, у Эвертона главные битвы сезона впереди, но после победы 2-0 над одним из конкурентов, Ноттингемом
ириски решили не расслабится, и на дерби прихлопнут красных врагов)
И это несмотря на то, что в старте вышли Нуньес, Салах, Собослай, Макаллистер, которые отдыхали на матч с Фулхэмом.
Ротация не помогла.
да еще поймал кураж Пикфорд, а в таких матчах пробить его очень сложно.
Потому 2-0, а могло быть и 5-0.
Фортуна сегодня бегала в синих трусах при невероятной шумовой поддержке трибун Гудисон Парк!
А игра с Фулхэмом показала что не в такой то Ливерпуль в кризисе.
И что есть шанс продержаться в гонке до последнего тура.
Эта неделя для Клоппа была важная еще и потому, что Арсенал проводит свои самые тяжелые игры - с Челси и Тоттенхэмом.
Челси Арсенал бесчеловечно растерзал, как тюленей (с) Пирс Морган.
У Эвертона есть то, чего не было у Фулхэма - мотивация сражаться.
Двойная: за выживание и чтобы отцепить Ливерпуль от чемпионской гонки.
Вообще, Ливерпулю бы поучиться у Эвертона.
Третий сезон ириски проделывают один и тот же трюк -
прибавляют в концовке и триумфально остаются к ликованию фанов.
Конечно, у Эвертона главные битвы сезона впереди, но после победы 2-0 над одним из конкурентов, Ноттингемом
ириски решили не расслабится, и на дерби прихлопнут красных врагов)
И это несмотря на то, что в старте вышли Нуньес, Салах, Собослай, Макаллистер, которые отдыхали на матч с Фулхэмом.
Ротация не помогла.
да еще поймал кураж Пикфорд, а в таких матчах пробить его очень сложно.
Потому 2-0, а могло быть и 5-0.
Фортуна сегодня бегала в синих трусах при невероятной шумовой поддержке трибун Гудисон Парк!
Играют когда хотят, играют отдельные игроки, в защите всегда хаос, о каком это клубе? Об обоих, пожалуй. Только у одного денег в ближайшем будущем нет и менять шило на мыло толку всё равно нет, другой полузащитников и форвардов уже мариновать может, а толку ноль.
Клопп сдулся не сейчас и не год назад, были ли предпосылки, что он "вернётся" куда-то? Не видел их последние три года.
Играют когда хотят, играют отдельные игроки, в защите всегда хаос, о каком это клубе? Об обоих, пожалуй. Только у одного денег в ближайшем будущем нет и менять шило на мыло толку всё равно нет, другой полузащитников и форвардов уже мариновать может, а толку ноль.
Клопп сдулся не сейчас и не год назад, были ли предпосылки, что он "вернётся" куда-то? Не видел их последние три года.