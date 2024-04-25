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«Эвертон» оказался сильнее «Ливерпуля» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 00:01
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Эвертон» переиграл «Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ (2:0).

Джэрред Брэнтуэйт открыл счет на 27-й минуте, Доминик Калверт-Льюин на 58-й забил второй гол команды.

После матча «ириски» идут на 16-м месте (33 балла), «красные» находятся на 2-й строчке (74 балла).

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Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 01:16
Чисто теоретически у «Ливерпуля» еще есть математические шансы остаться в чемпионской гонке. Но в профессиональном футболе такое случается редко, особенно в конце сезонов. А в таких лигах как АПЛ еще реже. Так что можно с уверенностью сказать, что остались только «Арсенал» и «МС».

Спад в «Ливерпуле» начался в матче против «Манчестер Юнайтед»: выигранный матч по игре отдали сопернику сами - совершая необязательные ошибки в обороне. В конце вырвали ничью забив пенальти. Затем «Аталанта» разгромила их на выезде в Лиге Европы – умножив их неприятности после матча с «Манчестер Юнайтед». Потом даже «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» на выезде, а «Ливерпуль» даже забить не смог.

Есть два плюса в последнем сезоне Клоппа - один трофей все-таки выиграли, и сыграют в Лиге чемпионов 2024/25. В прошлом сезоне даже этого не произошло и они впервые при Клоппе начали свой путь в Лиге Европы. У нового тренера появится возможность сыграть в Лиге чемпионов во главе «Ливерпуля».

В целом новый состав «Ливерпуля» перспективен, но нужны новые трансферы. Защита хромает.

Остались только Арсенал и Манчестер Сити. Желаю удачи Арсеналу. Многие думали, что график Арсенала сложный, но если Ковентри забивает МЮ три мяча, то и Арсенал их забьет. Можно сказать, что обе команды имеют примерно равные шансы стать чемпионами.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:54
Что-то Ливерпуль последнее время поплыл. Похоже снова пролетят мимо титула.
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 00:53
Ливерпуль не выдержал.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:52
Хави : Я остаюсь.. Клопп : Я тоже.. Мбаппе : А мне куда деваться?.. Холанд : А мне пофиг.. Салах : А мне тоже .. Хе-хе.. 😀
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:45
Всё, Ливерпуль выбыл из гонки.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 00:33
Еще в феврале в беседе с приятелем отметил, что возможно кубок лиги станет единственным трофеем Ливерпуля в сезоне.

Сегодня можно утверждать, что слова были пророческими.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 00:29, ред.
Ну если даже Эвертону впервые за 3 года проиграть, то теперь точно можно заявить, что Ливерпуль выбыл из чемпионской гонки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:28
Печально, но я не понимаю, зачем было колоться и есть кактус столько лишнего времени? У нынешнего "Ливерпуля", как и у нынешней "Барселоны", нет системности.

Играют когда хотят, играют отдельные игроки, в защите всегда хаос, о каком это клубе? Об обоих, пожалуй. Только у одного денег в ближайшем будущем нет и менять шило на мыло толку всё равно нет, другой полузащитников и форвардов уже мариновать может, а толку ноль.

Клопп сдулся не сейчас и не год назад, были ли предпосылки, что он "вернётся" куда-то? Не видел их последние три года.
protest58us
protest58us ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28
Клопп тренер у которого веселые команды, эдакий Валера Карпин, только на максималках, да и эпатажности чем-то похож, то есть он быстро влюбляет в себя, потом как вы сказали его расскусывают, становится чуть хуже, игроков поразбирут ( тут честь и хвала клоппу, что он бодрые команды делал не из баварии и сити например, топ 1 по возможности своих стран), то есть грубо говоря если Клопп придет например в Монако он читаемо провалит 1 сезон, потом 2-3 сезона может быть даже бахнет псж, потом его немного растаскают, но если вдруг его получится увидеть например в Реале или например в Баварии, будет интересно на него посмотреть, там ведь игроков не разберут, по крайней мере пока он сам не захочет)
Capral
Capral
сегодня в 00:14
Поражение Ливера, конечно не такое сенсационное как неудача сегодня Зенита, но в определенной степени внимания заслуживает. А впрочем, о чем говорить... Три года доказываю ПЕТЛЕ, что Клопп не растет и не развивается как тренер, и правильно делает, что уходит из футбола, пусть, даже на время. Ну не нравится мне его футбол и поведение Клоппа не нравится. Не симпатичен он мне и его футбол тоже. Как человек- конфликтный. Помню, сколько раз, он, еще в Дортмунде удалялся с поля, вечно он ругался с судьями, брызгал слюной, вечно небритый. Его футбол затянулся болотной тиной, его надоедливый прессинг уже давно всеми изучен. Вобщем, неинтересный тренер, как помне. Вот, честно признаюсь, не понимаю фанов Ливера, почему они в такой печали от его ухода. Не сравнить его с Анчелотти, ни по манере поведения, ни чисто по человечески.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:13
МЮ дважды Ливерпулю подножки поставил. И было ожидаемо на такую же подножку от ирисок. Хотя все шансы на титул были потеряны с КП. Но надежда жила. Должны побеждать.
А игра с Фулхэмом показала что не в такой то Ливерпуль в кризисе.
И что есть шанс продержаться в гонке до последнего тура.
Эта неделя для Клоппа была важная еще и потому, что Арсенал проводит свои самые тяжелые игры - с Челси и Тоттенхэмом.
Челси Арсенал бесчеловечно растерзал, как тюленей (с) Пирс Морган.
У Эвертона есть то, чего не было у Фулхэма - мотивация сражаться.
Двойная: за выживание и чтобы отцепить Ливерпуль от чемпионской гонки.
Вообще, Ливерпулю бы поучиться у Эвертона.
Третий сезон ириски проделывают один и тот же трюк -
прибавляют в концовке и триумфально остаются к ликованию фанов.
Конечно, у Эвертона главные битвы сезона впереди, но после победы 2-0 над одним из конкурентов, Ноттингемом
ириски решили не расслабится, и на дерби прихлопнут красных врагов)
И это несмотря на то, что в старте вышли Нуньес, Салах, Собослай, Макаллистер, которые отдыхали на матч с Фулхэмом.
Ротация не помогла.
да еще поймал кураж Пикфорд, а в таких матчах пробить его очень сложно.
Потому 2-0, а могло быть и 5-0.
Фортуна сегодня бегала в синих трусах при невероятной шумовой поддержке трибун Гудисон Парк!
allemz
allemz ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 00:08
Стомиллионные Нуньесы и Гакпо не чета Фирмино и Мане, да и Салах сдулся без них, упреки сенегальца в адрес египтянина хоть как-то двигали второго. Клопп свой пик года 3 назад прошел, он в Боруссии что-то взял, когда играли еще Лева, Ройс и иже с ними. Тащат только любимцы, после расставания с ними, туговато с переходными периодами
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:06
Концовку сезона провалили. Жаль
allemz
allemz
сегодня в 00:04
Всё, покеда Юрген, было весело и круто))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:02
Ливер даже одного гола не смог забить!
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