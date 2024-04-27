«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом»

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вчера, 16:32

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 35-го тура АПЛ (2:2).

На 43-й минуте лондонцы вышли вперёд — забитым мячом отличился Джаррод Боуэн. На 48-й Эндрю Робертсон сравнял счёт. На 65-й автогол Альфонса Ареоля вывел мерсисайдцев вперёд. Равенство восстановил Майкл Антонио на 77-й.

«Вест Хэм» занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 49 очков. «Ливерпуль» находится на 3-й позиции с 75 баллами.