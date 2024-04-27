«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 35-го тура АПЛ (2:2).
На 43-й минуте лондонцы вышли вперёд — забитым мячом отличился Джаррод Боуэн. На 48-й Эндрю Робертсон сравнял счёт. На 65-й автогол Альфонса Ареоля вывел мерсисайдцев вперёд. Равенство восстановил Майкл Антонио на 77-й.
«Вест Хэм» занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 49 очков. «Ливерпуль» находится на 3-й позиции с 75 баллами.
Салах- однозначно ГЕНИЙ, если за столько лет работы с Клоппом, он не деградировал, а поддерживал высокий уровень. Но, видимо, и он, уже не выдержал...
Я всегда подозревал, что у Клоппа есть небольшая зависть к лидерским способностям Салаха. Салах, столько лет не опускается ниже своего гениального уровня, в отличие от Клоппа, который- катился вниз и докатился...
Салах- однозначно ГЕНИЙ, если за столько лет работы с Клоппом, он не деградировал, а поддерживал высокий уровень. Но, видимо, и он, уже не выдержал...
Я всегда подозревал, что у Клоппа есть небольшая зависть к лидерским способностям Салаха. Салах, столько лет не опускается ниже своего гениального уровня, в отличие от Клоппа, который- катился вниз и докатился...
Что происходит с Ливерпулем?? Почему так и причины которые теоретически могли повлиять на игру.
1. Не понимаю, почему тренера заблаговременно заявляют о своей отставке. Как это влияет на коллектив. Очень не положительно. Во первых у самого тренера подсознательно теряется мотивация для усердной работы и над собой, и с коллективом. Во вторых автоматически перестает быть безусловным лидером для всех. Особенно для зубастых многолетних лидеров, и богатых звёздочек. Что автоматически приводит к разладу и спаду в команде.
2. Ещё недавно половина состава лидеров команды были в лазарете, причем не на коротком сроке. Именно в то время молодежь Ливерпуля начала проявлять себя и пахать на поле, помогать команде побеждать, в следствии чего Клопп начал хвалит их. Что естественно могло сильно повлиять на настроение лидеров в лазарете.
3. Вернулись они старики с лазарета и на тебе разлад в раздевалке, на поле итак далее.... Что опять таки влияет на результат. Сегодня Салах на прямую стоя на бровке послал Клоппа. И как играть на победу ему и другим после такого???
Итог, ненадо объявлять о своем уходе за пол сезона в перед. Ненадо хвалить молодежь раздражая стариков. Любого старика хоть он Салах или Вандейк, на важно, надо ставить на место, если вносят разлад.
Что происходит с Ливерпулем?? Почему так и причины которые теоретически могли повлиять на игру.
1. Не понимаю, почему тренера заблаговременно заявляют о своей отставке. Как это влияет на коллектив. Очень не положительно. Во первых у самого тренера подсознательно теряется мотивация для усердной работы и над собой, и с коллективом. Во вторых автоматически перестает быть безусловным лидером для всех. Особенно для зубастых многолетних лидеров, и богатых звёздочек. Что автоматически приводит к разладу и спаду в команде.
2. Ещё недавно половина состава лидеров команды были в лазарете, причем не на коротком сроке. Именно в то время молодежь Ливерпуля начала проявлять себя и пахать на поле, помогать команде побеждать, в следствии чего Клопп начал хвалит их. Что естественно могло сильно повлиять на настроение лидеров в лазарете.
3. Вернулись они старики с лазарета и на тебе разлад в раздевалке, на поле итак далее.... Что опять таки влияет на результат. Сегодня Салах на прямую стоя на бровке послал Клоппа. И как играть на победу ему и другим после такого???
Итог, ненадо объявлять о своем уходе за пол сезона в перед. Ненадо хвалить молодежь раздражая стариков. Любого старика хоть он Салах или Вандейк, на важно, надо ставить на место, если вносят разлад.