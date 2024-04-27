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«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом»

вчера, 16:32
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 35-го тура АПЛ (2:2).

На 43-й минуте лондонцы вышли вперёд — забитым мячом отличился Джаррод Боуэн. На 48-й Эндрю Робертсон сравнял счёт. На 65-й автогол Альфонса Ареоля вывел мерсисайдцев вперёд. Равенство восстановил Майкл Антонио на 77-й.

«Вест Хэм» занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 49 очков. «Ливерпуль» находится на 3-й позиции с 75 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Вест Хэм»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 15:09
    Elliada_
    Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 06:40
    Ого! Какой диалог завязался с ничего. Если интересно, почему с родителями на "вы", то это не воспитание или какое-то требование родителей, просто в детстве моя семья жила по соседству с крымскими татарами, вот у них нахватался. В общем, просто привычка. Я не говорю с ними постоянно на "вы". Просто в разговоре часто само вырывается "дайте" вместо "дай" или "вам меня не понять" вместо "ты меня не понимаешь" и т. д.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 00:48, ред.
    Есть множество вариантов:

    1. "Вы" - официальное обращение к человеку в формальной обстановке (как примеры: совещание на работе, диалог с должностным лицом в гос. учреждениях, деловой разговор по телефону с новым, ранее неизвестным индивидом и т.д)
    2. "Вы" - обращение к человеку преклонного возраста (в силу наличия воспитания)
    3. "Вы" - обращение к уважаемому человеку.
    4.
    5.
    и т.д.

    На "Ты" - это в 99% - неформальная беседа/диалог с кем угодно и когда угодно. Вариантов - море...
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    На секунду подумал что под ником Elliada может быть человек любой национальности, не зная что ты сним настолько знаком что знаешь где живёт, чем занимается.

    Я узбек, бабушка с маминой стороны Русская, сибирячка, отучился в Питере 8 лет. В ПГУПС, и никогда не мог понять как можно своих родителей на Ты, а чужих незнакомых на вы.

    Объясни не русскому, в чем разница между вы и ты??
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 00:26, ред.
    Причём тут ресурс, если речь идёт о конкретном человеке ?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 00:24, ред.
    Илья (Иллиада) россиянин, живёт в Крыму, сам по себе - современный, толковый парень, самозанятый ( а значит самодостаточный)
    С трудом его могу представить в роли сына помещика из 19 века с обращением к родителям: " Вы , папенька/маменька то да сё..."
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Согласен с тем что ресурс многонациональный??
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 00:18, ред.
    Не совсем так ? А как тогда ? Давай свою версию...
    У меня вот на ум всплывает только один вариант - обращение на "Вы" к родителям жены. Это куда ни шло..., но к своим родителям, - это перебор (имхо).
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:16, ред.
    Это не совсем так. В этом вопросе абсурдно не учитывать национальность, вероисповедания, и культурную часть населения земли. Во многих нациях и религиях обращаться к родителям на ВЫ этот есть проявление уважения.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
    сегодня в 00:06, ред.
    С родителями на "Вы" ? Забавно. И как у тебя это по факту выходит, интересно знать ? Вы, папа.. или мама - словесный абсурд. Другое дело - перед "Вы", при обращении, назвать уважаемого человека по имени/отчеству... что в контексте мамы/папы есть ещё больший абсурд.

    P.S. Если не трудно ... приведи , пжлста, пример, из обыденного диалога с родителями c обращением к ним на "Вы" ... Уж очень ты заинтриговал.)
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:27
    А ты говоришь, от лица мировой общественности, что Рон не гений? Ну-ну.. Больше вопросов не имею.
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 22:19, ред.
    Клопп отдохнёт и вернётся опять побеждать, уверен в этом. С тем же своим любимым стилем. По другому он не умеет и оно ему не надо. Так было и в БД, вышел на пик, взял трофеи. Пошёл спад, ушёл из клуба. Из Ливерпуля он уже выжал все соки. Теперь отдыхать и браться за следующий проект.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Ответил, как я говорил. Роналду не гений. Никто не считает его гением. Так около плавающий. Между гением и посредственностью обитает Роналду.
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Я тебе отвечу, словами Мальвины к Буратино: "Мальчик, где вы воспитывались"?!)))

    Уважать Месси, как футболиста, и презирать его, как человека- две большие разницы. Если ты ненавидишь Рона- это не значит, что он не гений, это- всего лишь твои хотелки...
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Месси любят те, кто любит футбол. И ты все равно ответишь на мои претензии.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:35
    А может произойти так, что Гвардиола специально уступит своему ученику в этом году??
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 21:05
    Чтобы заслужить твое уважение- надо всего лишь полюбить Месси. Но, Месси, можно уважать, исключительно за его безусловный футбольный дар, но точно не за человеческие качества. Отсутствие твоего уважения ко мне, я точно переживу. Но в этом случае, договоримся так- если увидишь, мой, не самый добрый комментарий в адрес твоего кумира, не обращайся с претензиями- не отвечу.

    Доживи до моих лет, тогда и поймёшь, что значит- уважать чужой возраст...
    Capral
    Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 20:57, ред.
    Очень рад знакомству, Дорогой Улугбек!!!
    На Соккере, часто пишет твой земляк- Саркис, с которым, я поддерживаю- очень теплые, приятельские отношения. Вероятно, ты читал его комментарии- очень интересный, интеллектуальный собеседник и надо сказать, так же как ты- очень вежливый и культурный человек, что в наше время- довольно редкостное явление!!! Убедительная просьба- не называть меня "дядя". Я прост в общении, поэтому, можешь называть меня на ты.

    Всегда, когда вижу Ташкент, сразу посещают незабываемые воспоминания о вашей замечательной команде Пахтакор, которую я помню и которой восхищался в советское время!!! Самая Светлая ей Память!!! А сейчас, в ЦСКА, играет твой земляк Файзуллаев- юный талант, который, мне напоминает вашего незабываемого и великолепного М.Ана!!!

    Вот такие дела, мой юный друг. Еще раз- рад знакомству!!! Всегда готов к общению!!! Будь здоров, Дружище!!!
    Elliada_
    Elliada_ ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 20:35
    Привет. Не помню когда, но у меня уже был разговор с ним про общение на "вы". Я сказал тогда и могу повторить сейчас, что на "вы" я общаюсь только с родителями и с теми, кого уважаю. Для меня возраст просто число. Только, если кто-то старше меня это не повод его уважать. Уважение нужно заслужить. Возраст не значит мудрость.

    Я пишу на сайте не ради лайков и восторженных комментариев в мою честь, а чтобы выразить свое мнение. Кому-то оно по душе, а кому-то нет. Если кому-то не нравятся мои комментарии или личное отношение, это решается на раз-два: добавлением меня в игнор.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:30
    МС - чемпион !!!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 20:12, ред.
    Эллиада, здорова. Я лично ничего не имею против тебя. И кого либо другого на соккере. Также и стобой не знакомы, но давно общаемся. Я и не судья и не хотел бы им быть. Но дяде Виктору 68 лет. Как минимум можно обратится на вы. Думаю было бы намного культурнее.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Меня зовут Улугбек. Коротко русскоязычные друзья зовут Бек. Из Ташкента, Узбекистан. Очень рад знакомству. У моего папы в Германии живёт однополчан, тоже зовут Виктором, фамилия Коншу. Правда годы рождения и информацию где именно живёт в германии не знаю.
    Тем неменее снимаю шляпу, в 68 лет болеть за футбол, спорить, высказывать свое мнение... Не то что ни каждому. А редкость. Завидно да так что самому желаю.
    Надеюсь вы не обидитесь если буду обращаться к Вам дядя Виктор.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 19:54
    Ливерпуль выдохся и в кризисе. Жаль, но чемпионская гонка не продержалась до последнего тура.
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 19:32
      Elliada_
      Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:24
      Да ничем он не отличался от других в Серии А. И сейчас в сборной он середняк. В системе Ливерпуля он топ, на этом всё. Да, похоже, даже этому пришел конец. Не удивлюсь, если летом к верблюдам поедет.

      "... В конце концов, на общем собрании, ввиду, его, безусловно огромных футбольных заслуг, ему решили сделать и чемпионство мира." По твоим же словам, Месси заслужил стать ЧМ и его сделали чемпионом. А Роналду видимо нет. Признал, наконец, что он слабее.

      На этом разговор окончен. Пока.
      Capral
      Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 19:09
      В Роме!!! Я отлично помню его игру!!! Твой Месси, долгое время позорил свою сборную и получал жесточайшую критику. В конце- концов, на общем собрании, ввиду, его, безусловно огромных футбольных заслуг, ему решили сделать и чемпионство мира... А сейчас, он заканчивает свой футбольный век- в лиге недоразвитых венерологов и проктологов, в одной компании с недошварцем...
      Elliada_
      Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:49
      Главное стал ЧМ, а когда не важно. Некоторые так и не смогли. Про Салаха. Где он еще был "украшением команды", кроме Ливерпуля???
      Capral
      Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 18:42, ред.
      Он доказал своей ярчайшей игрой!!! Он может одинаково успешно- разогнать атаку и завершить её, он- свободный художник, он и мотор и диспетчер, он украшение любой команды!!! Этого мало?! Я понимаю, что для того, у кого, кроме Месси никого нет, для того и Салах не гений. Вот только, хочу тебе заметить, что твой кумир, только на склоне лет получил звание ЧМ...
      Capral
      Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
      вчера в 18:34, ред.
      Я- Виктор, буду рад знакомству. Да, живу в Германии уже 30 лет, мне 68лет. С 1969г., болею за московское Динамо по всем видам спорта. Последние несколько лет, демонстративно и сознательно отказался от боления, за некогда любимый клуб, но только в футболе. Европейский футбол смотрю не часто. Раньше, иногда, интересовался бундесом, но тоже- никогда от него не фанател. Историю с Клоппом, в Дортмунде, помню, поэтому, иногда и пишу. Из европейскиx тренеров больше других люблю и Уважаю Т.Тухеля, из советских- однозначно К.И.Бескова и А.А.Севидова!!!

      Ну вот, как-то так...
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:28
      К сожалению возраст не такой чтобы обсуждать футбол 80-90 х. Но тем не менее поверю вам на слово.
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