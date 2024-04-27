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«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

вчера, 17:05
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас0 : 2Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Лас-Пальмас» потерпел поражение от «Жироны» в матче 33-го тура Ла Лиги (0:2).

На 8-й минуте хозяева поля не смогли открыть счёт — Сандро Рамирес не реализовал пенальти. На 26-й свою попытку не использовали гости — Артем Довбик не забил с одиннадцатиметрового, но вскоре мяч в сетку ворот смог отправить Давид Лопес. На 57-й Довбик пенальти забил.

«Лас-Пальмас» занимает 13-е место в чемпионате Испании, имея в активе 37 очков. «Жирона» находится на 2-й позиции с 71 баллом.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:09
Кто чемпик?
Жирона-чемпик!)))
Лучшая команда в истории Ла лиги))
112910415
112910415
вчера в 17:52
ЛЧ всё ближе, Жирона держится !
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 17:14
Легко и просто, соперник был слаб.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:09
молодцы.
отличный исторический сезон
Гость
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