«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

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вчера, 17:05

«Лас-Пальмас» потерпел поражение от «Жироны» в матче 33-го тура Ла Лиги (0:2).

На 8-й минуте хозяева поля не смогли открыть счёт — Сандро Рамирес не реализовал пенальти. На 26-й свою попытку не использовали гости — Артем Довбик не забил с одиннадцатиметрового, но вскоре мяч в сетку ворот смог отправить Давид Лопес. На 57-й Довбик пенальти забил.

«Лас-Пальмас» занимает 13-е место в чемпионате Испании, имея в активе 37 очков. «Жирона» находится на 2-й позиции с 71 баллом.