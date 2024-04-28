Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш стал президентом «Порту»

«Порту» объявил о том, что новым президентом клуба стал Андре Виллаш-Боаш.
Специалист получил наибольшее количество голосов на выборах, которые прошли в субботу. Он будет занимать руководящую должность на протяжении четырёх лет (2024-2028).
Виллаш-Боаш в сезоне 2010/11 был главным тренером «драконов», с которыми выиграл чемпионат Португалии, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу Европы. С 2014 по 2016 год он работал с петербургским «Зенитом», став с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Кроме того, рулевой возглавлял «Академику», «Челси», «Тоттенхэм» «Шанхай СИПГ» и «Марсель».
Дик Адвокаат обладатель Еврокубка..
Виллаш Боаш Президент Порту....
Унаи Эмери который со счёта сбился в евротрофеях...
Манчини взявший вскоре ЧЕ....
Мистер Тедеско взявший титул в топ-5...
Дик Адвокаат обладатель Еврокубка..
Виллаш Боаш Президент Порту....
Унаи Эмери который со счёта сбился в евротрофеях...
Манчини взявший вскоре ЧЕ....
Мистер Тедеско взявший титул в топ-5...
Тренер,автогонщик,функционер...авантюрен и достаточно успешен...
Работая тренером посмотрел полглобуса...
Британские Виргинские острова...Португалия...Англия....Италия...Россия...Китай...Франция....
И к 46-ти стал Президентом большого клуба...
Интересная жизнь..
Успехов и Процветания !!!
Тренер,автогонщик,функционер...авантюрен и достаточно успешен...
Работая тренером посмотрел полглобуса...
Британские Виргинские острова...Португалия...Англия....Италия...Россия...Китай...Франция....
И к 46-ти стал Президентом большого клуба...
Интересная жизнь..
Успехов и Процветания !!!