Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментПортугалия. Примейра 2023/2024

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш стал президентом «Порту»

вчера, 09:18

«Порту» объявил о том, что новым президентом клуба стал Андре Виллаш-Боаш.

Специалист получил наибольшее количество голосов на выборах, которые прошли в субботу. Он будет занимать руководящую должность на протяжении четырёх лет (2024-2028).

Виллаш-Боаш в сезоне 2010/11 был главным тренером «драконов», с которыми выиграл чемпионат Португалии, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу Европы. С 2014 по 2016 год он работал с петербургским «Зенитом», став с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, рулевой возглавлял «Академику», «Челси», «Тоттенхэм» «Шанхай СИПГ» и «Марсель».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глава РПЛ пригрозил уйти в отставку в случае оказания на него давления
27 апреля
СлухиМЮ ведёт переговоры о подписании спортивного директора
23 апреля
В «Спартаке» остались недовольны работой Эшуорта
22 апреля
В «Оренбурге» ответили на вопрос о перспективах сотрудничества с Деограсией
15 апреля
Аршавин ответил на вопрос о возможной тренерской стажировке в Англии
15 апреля
ОфициальноНазваны имена новых генерального и спортивного директоров «Фиорентины»
15 апреля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:52
А вообще так ток нам если вспомнить приезжали на работу достаточно успешные в своём деле ребята....
Дик Адвокаат обладатель Еврокубка..
Виллаш Боаш Президент Порту....
Унаи Эмери который со счёта сбился в евротрофеях...
Манчини взявший вскоре ЧЕ....
Мистер Тедеско взявший титул в топ-5...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:05, ред.
Очень неординарная личность...
Тренер,автогонщик,функционер...авантюрен и достаточно успешен...
Работая тренером посмотрел полглобуса...
Британские Виргинские острова...Португалия...Англия....Италия...Россия...Китай...Франция....
И к 46-ти стал Президентом большого клуба...
Интересная жизнь..
Успехов и Процветания !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:40
Как тренер он уже давно закончился.
akkph5a7enss
akkph5a7enss
вчера в 10:37
Стоит пожелать ему удачи на новом месте.
xpc8krer5dpd
xpc8krer5dpd
вчера в 09:47
Значит и на нашем футболе можно расти!!!
Интерес
Интерес ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:37
Зачеркни слово "федерации",это мелко!
Интерес
Интерес
вчера в 09:36
Какого специалиста вырастили(лучше-ВЫКОРМИЛИ),или-Миллер расставляет свои кадры по всему футбольному миру.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:22, ред.
Ну, что Андре - следующая "ступенька" - президент федерации футбола Португалии?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:21
удачи, Андре
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 