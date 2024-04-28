Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш стал президентом «Порту»

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вчера, 09:18

«Порту» объявил о том, что новым президентом клуба стал .

Специалист получил наибольшее количество голосов на выборах, которые прошли в субботу. Он будет занимать руководящую должность на протяжении четырёх лет (2024-2028).

Виллаш-Боаш в сезоне 2010/11 был главным тренером «драконов», с которыми выиграл чемпионат Португалии, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу Европы. С 2014 по 2016 год он работал с петербургским «Зенитом», став с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, рулевой возглавлял «Академику», «Челси», «Тоттенхэм» «Шанхай СИПГ» и «Марсель».