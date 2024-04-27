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Глава РПЛ пригрозил уйти в отставку в случае оказания на него давления

вчера, 11:56

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как отреагирует, если какой-либо клуб попытается оказать на него давление.

В 2021 году Ашот Хачатурянц говорил, что в случае давления со стороны «Газпрома» с просьбой облегчить календарь «Зенита» ради еврокубков, у лиги будет новый руководитель.

Полностью разделяю слова Ашота Рафаиловича. Неважно, какой клуб. Мне кажется, уже все клубы поняли, что с расписанием календаря мы пытаемся быть максимально объективными. И давить на меня бесполезно, таких попыток нет — есть конструктивный разговор со всеми клубами. Если будет попытка надавить на меня, значит, будет новый президент у РПЛ.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:48
ага, от кормушки за ноги не оттащишь..
112910415
112910415
вчера в 13:53
загадочный такой ....
вот надавит на него ... Урал, например ...
и всё, отставка ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:18

)))
gp8f454mmn3q
gp8f454mmn3q
вчера в 12:58
А самому то не пора ли уйти и не мешать здравому смыслу! Ведь все это были взрощено именно при нем! Не он ли поощрял "спонсоров"!?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:23
Ну прямо совесть футбола...
112910415
112910415
вчера в 11:59
круче него только яйца !
Гость
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