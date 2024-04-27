Глава РПЛ пригрозил уйти в отставку в случае оказания на него давления

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вчера, 11:56

Президент РПЛ рассказал, как отреагирует, если какой-либо клуб попытается оказать на него давление.

В 2021 году Ашот Хачатурянц говорил, что в случае давления со стороны «Газпрома» с просьбой облегчить календарь «Зенита» ради еврокубков, у лиги будет новый руководитель.