Глава РПЛ пригрозил уйти в отставку в случае оказания на него давления

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как отреагирует, если какой-либо клуб попытается оказать на него давление.
В 2021 году Ашот Хачатурянц говорил, что в случае давления со стороны «Газпрома» с просьбой облегчить календарь «Зенита» ради еврокубков, у лиги будет новый руководитель.
Полностью разделяю слова Ашота Рафаиловича. Неважно, какой клуб. Мне кажется, уже все клубы поняли, что с расписанием календаря мы пытаемся быть максимально объективными. И давить на меня бесполезно, таких попыток нет — есть конструктивный разговор со всеми клубами. Если будет попытка надавить на меня, значит, будет новый президент у РПЛ.
вот надавит на него ... Урал, например ...
и всё, отставка ?!
вот надавит на него ... Урал, например ...
и всё, отставка ?!
)))
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