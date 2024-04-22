В «Спартаке» остались недовольны работой Эшуорта

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что в клубе были недовольны работой Пола Эшуорта.
Англичанин ушёл с поста технического директора 11 апреля. До прихода Томаша Амарала он был спортивным директором «красно-белых».
Была договорённость, что Пол останется до конца сезона. Но в какой-то момент мы достигли договорённости об уходе.
У нас был план, что Пол будет работать с академией и помогать Томашу. В какой-то момент мы достигли соглашения об уходе.
Довольны ли его работой? Очевидно, что нет. Результата его усилений нет.
Дело было не в бобине-руководство кривопопое.Оказывается,Федун был монстром управления!
Дело было не в бобине-руководство кривопопое.Оказывается,Федун был монстром управления!
Ведь изначально, перед подписанием контракта он всех устраивал? И портфолио его устраивало.... А здесь, на те "Бабушка Юрьев день"...
Дровосеки и операторы пилораммы....)
Ведь изначально, перед подписанием контракта он всех устраивал? И портфолио его устраивало.... А здесь, на те "Бабушка Юрьев день"...
Дровосеки и операторы пилораммы....)