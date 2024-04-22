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В «Спартаке» остались недовольны работой Эшуорта

вчера, 08:59

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что в клубе были недовольны работой Пола Эшуорта.

Англичанин ушёл с поста технического директора 11 апреля. До прихода Томаша Амарала он был спортивным директором «красно-белых».

Была договорённость, что Пол останется до конца сезона. Но в какой-то момент мы достигли договорённости об уходе.

У нас был план, что Пол будет работать с академией и помогать Томашу. В какой-то момент мы достигли соглашения об уходе.

Довольны ли его работой? Очевидно, что нет. Результата его усилений нет.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:37
У него по ходу как у Бидона суфлер есть)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:31
Зато эшуорт остался доволен)))
112910415
112910415
вчера в 10:07
но платили исправно ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:03
Какой специфический , чиновничий язык у Малышева - отвечает так, как будто читает текст с какого то "электронного переводчика"...)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:58
Кто все эти люди?
h6eus9dnn9cz
h6eus9dnn9cz
вчера в 09:50
А сколько бвбла поделили с Абаскалем и Эшуортом, кто скажет?
sr3bwgdqbdtt
sr3bwgdqbdtt
вчера в 09:43
Давно пора было гнать этого паразита
Интерес
Интерес
вчера в 09:34, ред.
Это уже чистый анекдот."Спартак" и все-все-все...
Дело было не в бобине-руководство кривопопое.Оказывается,Федун был монстром управления!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 09:30
Внезапно так
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:23
За чьи деньги происходят все эти многочисленные движения любого персонала ФК Спартак?
Ведь изначально, перед подписанием контракта он всех устраивал? И портфолио его устраивало.... А здесь, на те "Бабушка Юрьев день"...
Дровосеки и операторы пилораммы....)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:11
Значит надо отправить в отставку.
Гость
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