В «Спартаке» остались недовольны работой Эшуорта

Генеральный директор «Спартака» сообщил, что в клубе были недовольны работой .

Англичанин ушёл с поста технического директора 11 апреля. До прихода Томаша Амарала он был спортивным директором «красно-белых».

Была договорённость, что Пол останется до конца сезона. Но в какой-то момент мы достигли договорённости об уходе.

У нас был план, что Пол будет работать с академией и помогать Томашу. В какой-то момент мы достигли соглашения об уходе.

Довольны ли его работой? Очевидно, что нет. Результата его усилений нет.