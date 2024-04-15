Названы имена новых генерального и спортивного директоров «Фиорентины»

Владелец «Фиорентины» сообщил о том, кто будет новым генеральным директором и спортивным директором клуба.

19 марта стало известно о смерти генерального директора «Фиорентины» Джузеппе Бароне.

Без человека, который руководил всем и вся и который ежедневно информировал меня, будет нелегко. Для меня и моей семьи – и я уверен, что и для всех вас – Джо Бароне всегда останется очень дорогим и незабываемым человеком. Я думаю, проявление любви, наблюдаемое в последние недели, показывает, как много он значил для стольких людей.

Теперь мы должны двигаться вперёд, продолжать усердно работать и решать проблемы, с которыми сталкиваемся каждый день, как на поле, так и на клубном уровне. Вот почему я решил придерживаться правил и привычек, которые всегда были моим краеугольным камнем: семья и вера, преемственность и поддержка.

Именно так я работаю со своими сотрудниками в Mediacom, где многие люди трудятся со мной уже много лет. Они верят в меня, а я верю в них. Мы как семья. Когда мне приходилось кого-то заменять, я всегда старался обеспечить преемственность с теми, кто уже работал в компании.

Я сделал то же самое здесь, в «Фиорентине», продемонстрировав веру и преемственность с Алессандро Феррари и Даниэле Праде. Алессандро становится генеральным менеджером, а Даниэле – спортивным директором. Я знал обоих с тех пор, как возглавил клуб, и теперь у них будет больше ответственности и обязательств. Они получат мою полную поддержку и помощь. Им придётся много и хорошо работать, но им также необходима 100% поддержка и помощь со стороны каждого.