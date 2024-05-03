Юран: «Мне не стыдно за свою работу в „Пари НН“»

Бывший главный тренер «Пари НН» оценил в целом свою работу в нижегородской команде.

Мне за неё не стыдно. В прошлом сезоне решили задачу — сохранили прописку в РПЛ . Я же обещал. И сейчас, буквально за два дня до игры с «Ахматом» сказал болельщикам, что мы однозначно останемся в элитном дивизионе. К сожалению, не получилось доработать. Однако команду оставил на 11-м месте. Это не зона вылета, не зона стыков. Конечно, раз я остался зимой в «Пари НН», то с себя ответственность за неудачную серию тоже не снимаю. Но были и объективные причины поражений, о которых сказал выше.

Если окажусь в Нижнем Новгороде, считаю, смогу прямо смотреть в глаза болельщикам. Мне перед ними не стыдно. Мы до зимней паузы находились в десятке. Это тоже показатель. Я же парням говорил, что в первой части сезона надо всё из себя вытащить, показать максимальный результат, на который они способны. Нам это удалось. Многие же специалисты писали, что «Пари НН» «взрывает» РПЛ . Но чтобы удержаться на позициях и даже подняться, без усиления никуда. Молодёжь — это хорошо, но всё-таки завтрашний день. А надо думать о здесь и сейчас.

Вообще очень непросто провести весь чемпионат стабильно. «Динамо» весной потерпело три поражения кряду. Сейчас «Зенит» проиграл «Рубину», а потом «бело-голубым». У «Факела» неудачная серия из четырёх матчей. Никто от спадов не застрахован. У кого-то небольшая ямка, у кого-то чуть глубже. Нас подкосили травмы. Но и то я глобальной проблемы не видел.

Был уверен, что в любом случае начнём набирать очки. Про зону вылета и стыки мы с ребятами даже не думали. Повторюсь, за эту работу мне не стыдно! С руководством «Пари НН» мы нормально расстались. Остались в хороших отношениях.

О своих ближайших планах

Сейчас немного дома побуду, домашними делами займусь. Но вообще настроен найти работу до начала следующего сезона. Вы же понимаете, тренерство — это как наркотик. Без него уже никуда.