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Юран: «Мне не стыдно за свою работу в „Пари НН“»

вчера, 08:50

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил в целом свою работу в нижегородской команде.

Мне за неё не стыдно. В прошлом сезоне решили задачу — сохранили прописку в РПЛ. Я же обещал. И сейчас, буквально за два дня до игры с «Ахматом» сказал болельщикам, что мы однозначно останемся в элитном дивизионе. К сожалению, не получилось доработать. Однако команду оставил на 11-м месте. Это не зона вылета, не зона стыков. Конечно, раз я остался зимой в «Пари НН», то с себя ответственность за неудачную серию тоже не снимаю. Но были и объективные причины поражений, о которых сказал выше.

Если окажусь в Нижнем Новгороде, считаю, смогу прямо смотреть в глаза болельщикам. Мне перед ними не стыдно. Мы до зимней паузы находились в десятке. Это тоже показатель. Я же парням говорил, что в первой части сезона надо всё из себя вытащить, показать максимальный результат, на который они способны. Нам это удалось. Многие же специалисты писали, что «Пари НН» «взрывает» РПЛ. Но чтобы удержаться на позициях и даже подняться, без усиления никуда. Молодёжь — это хорошо, но всё-таки завтрашний день. А надо думать о здесь и сейчас.

Вообще очень непросто провести весь чемпионат стабильно. «Динамо» весной потерпело три поражения кряду. Сейчас «Зенит» проиграл «Рубину», а потом «бело-голубым». У «Факела» неудачная серия из четырёх матчей. Никто от спадов не застрахован. У кого-то небольшая ямка, у кого-то чуть глубже. Нас подкосили травмы. Но и то я глобальной проблемы не видел.

Был уверен, что в любом случае начнём набирать очки. Про зону вылета и стыки мы с ребятами даже не думали. Повторюсь, за эту работу мне не стыдно! С руководством «Пари НН» мы нормально расстались. Остались в хороших отношениях.

О своих ближайших планах

Сейчас немного дома побуду, домашними делами займусь. Но вообще настроен найти работу до начала следующего сезона. Вы же понимаете, тренерство — это как наркотик. Без него уже никуда.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:36
Мне кажется там дело в руководстве!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:34
Юрану нужно искать более серьёзный и крепкий клуб, чтобы ставить с ним более высокие цели, чем просто борьбу за выживание в РПЛ. Он уже давно доказал всем, что он сильный тренер и отличный мотиватор, выжав по максимуму из имеющихся в его распоряжении игроков, а то, что руководство НН не хочет тратиться на усиление состава - это не вина Юрана. Удачи и новых ярких побед Сергею Юрану с новым клубом!
Kosmos58
Kosmos58 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:23
Юран ещё найдёт СВОЮ команду!
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:39
Не всегда всё поучается , что задумал тренер команды..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:28
Серега просто надо идти в ту команду , где цели более выше чем остатьсясв РПЛ....А так , руководство таких вылетных команд хотят и рыбку сьесть и на на трон присесть...)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:40
Каждый год играть чтобы не вылететь както не очень!
2aw5kzj57x5e
2aw5kzj57x5e
вчера в 10:04
Сезон всё же нужно доводить до конца.
Интерес
Интерес
вчера в 09:47
Стыд не дым-глаза не выест.
112910415
112910415
вчера в 09:16
выжал примерно всё, что возможно ...
геройский тренер !
drug01
drug01
вчера в 09:16
А мне его жаль! У него столько эмоций и страсти!!!
adekvat
adekvat
вчера в 09:08
Ушел значит не договорился об усилении команды.
Вещий
Вещий
вчера в 08:57
Ну как получилось так и получилось... посмотри где окажется в будущем...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:56
Звучит немного как оправдание. Не надо Серёга. Просто учесть свои ошибки и стараться не повторять их в дальнейшем...
Гость
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