У «Зенита» всего одна победа в пяти матчах. Против ЦСКА от поражения спас стандарт

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вчера, 22:24

Невзрачный футбол не покинул команду Семака.

Защитник ЦСКА Роша и резервный голкипер «армейцев» Тороп допустили синхронные грубые ляпы. Виллиан позволил высокому хавбеку «Зенита» Ерохину пробить головой после подачи верхом, а молодой вратарь нелепо расположился и не спас «армейцев». Вот так усилия всей команды перечеркнул один эпизод. «Зенит» умеет спасаться, но один стандарт не закроет серию из пяти поединков, в которых добыли одну победу над «Оренбургом» с разницей 1:0. Голу Ерохина радовались, словно это мяч в финале Лиги чемпионов. В пяти поединках отличились лишь дважды. И почти все эксперименты Семака не сработали. Даже сегодня в концовке сложного матча атаковал именно ЦСКА , пытаясь снова выйти вперед.

Вингеры «Зенита» в ролях латералей

Артур сыграл роль Сантоса слева, а Мантуан подменил Караваева справа. Неудачное повторение старых фокусов. Семак подумал, что если представить зеркальный вариант схемы «армейцев», то станет легче. Вот только латерали ЦСКА Агапов и Гайич играли в своей жизни в обороне, а бразилец Артур перепугался работы по всему флангу. Справа у Мантуана получалось лучше, но даже Густаво не смог при поддержке Ахметова оказаться на ударных позициях. Напомним, с чего всё началось. Семак потребовал подписать ему ветерана Фернандеса – перехватили Марио, который направлялся обратно в ЦСКА . Перехват не помог. В ответ «армейцы» подписали с лета свободным агентом Кругового, поэтому боссы «Зенита» вспылили и перевели футболиста в резерв. А где главный тренер, почему не защитил интересы команды? Круговой сегодня мог сыграть намного лучше, чем Артур, ведь он профильный фланговый защитник.

Свободная позиция опорника Барриоса

Вильмару дали больше свободы. Словно подарок за решение отказаться от английских и турецких вариантов продолжения карьеры во время последних трансферных окон. В результате получили стагнацию одного из лучших опорников в истории РПЛ . Колумбиец когда-то играл за двоих, а сегодня не может. Даже поддержка Вендела и Ахметова не обеспечила «Зениту» преимущество против ЦСКА в середине поля. Также Барриос начал ошибаться в защите. Перед голом Заболотного именно он потерял нападающего, сделал шаг к линии ворот, а не к сопернику. Оказалось, что когда у Вильмара формально больше свободы, а не очерченная тактическая роль, то «Зениту» от этого хуже. Барриос не второй Пирло, вот это открытие.

Прыжки от дуэта до тройки в обороне

Семак пытается реанимировать тактику «Зенита», ведь часто наступает летаргический сон. Причем плохой футбол видели и с двумя центральными защитниками, и с тройкой. Даже когда на правом фланге появлялся центрбек Эракович, а слева светился его коллега по основному амплуа Алип, подход не срабатывал, «Зенит» не получается завести и перейти в скоростной режим. Сегодня в центре начали Алип, Родригао и Васильев, но тройку не проверили, за весь первый тайм не было ни одного удара в створ на две команды. Сонный футбол, который мысленно возвращал зрителей к дерби ЦСКА и «Спартака». Также можно вспомнить неудачу Семака в первом тайме кубкового поединка против «красно-белых». Тогда именно схема с тремя центральными защитниками развязала москвичам ноги. Соперник не использовал подарки, но юный вингер Педро не может всегда спасти тренера Семака.

Эксперименты с тасованием вратарей

Кержакова стоило отпустить на пенсию в начале прошлого сезона и серьезно заняться поисками нового голкипера. Подписание Адамова, который не всегда выигрывал конкуренцию у ветеранов «Сочи», стало странным решением. «Зенит» отказался от Лантратова из «Локомотива». Похоже, по нефутбольным причинам. Сафонов из «Краснодара» отказал самим петербуржцам. Но ошибкой стала ставка на Кержакова, который двумя ногами на пенсии, и Адамова – не привык к стабильной игре на высоком уровне. Тасование голкиперов сбивает линию обороны, где многие не заиграли, например, молодой Ренан. Причем летом снова надо продолжать поиски, поскольку вратари, с которыми заключены контракты, совсем не впечатляют. Есть ещё Гойло, отданный в «Сочи» в аренду, но вряд ли воспитанник клуба заиграет в основе «Зенита» лучше Кержакова. А Михаилу 37 лет, ему поднадоело летать за мячами в углы ворот.

Отказ от игры с двумя нападающими

Разумеется, речь не о работе высоких Сергеева и Кассьерры в паре, а о модели «3-5-2» с юрким вторым нападающим. У «Зенита» есть футболисты, которых можно представить в роли ложного форварда. Даже «Реал», хотя там после ухода Бензема и до приезда Мбаппе нет человека именно в центр, использует попеременно Беллингема, Винисиуса и Родриго на позиции, которая является родной лишь для запасного форварда королевского клуба Хоселу. Но ветеран не тянет на выходы в старте, как и Сергеев, который вышел в основе в финале Пути РПЛ против ЦСКА . Семак зря вернулся к тройке в атаке, поскольку не получил подвижных вингеров – Клаудиньо и Артур не равны по уровню скоростей и дриблинга Малкому. А новичок Педро слишком юный футболист, чтобы играть по два полноценных матча в неделю. Функционально вингер готов намного хуже, чем технически.