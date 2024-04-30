Личка: «До нашего гола „Зенит“ игру контролировал»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».
Игра 60 минут была под контролем «Зенита». У них не было много возможностей для гола — только один момент со стандарта, когда нас спас Шунин. Однако до нашего гола «Зенит», надо сказать честно, игру контролировал.
Просто гол "забыли" забить...
Просто гол "забыли" забить...
Что касается Лички, то, он играет, исключительно -за счёт новых сильнейших игроков. Без Карраскаля, Итело и Чавеса, он был бы сейчас в середине таблицы. Поэтому, точно, не ему рассуждать о голевых моментах... Никакой гениальной тактики, Личка, в игре с Зенитом не показал.
Что касается Лички, то, он играет, исключительно -за счёт новых сильнейших игроков. Без Карраскаля, Итело и Чавеса, он был бы сейчас в середине таблицы. Поэтому, точно, не ему рассуждать о голевых моментах... Никакой гениальной тактики, Личка, в игре с Зенитом не показал.