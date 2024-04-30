Личка: «До нашего гола „Зенит“ игру контролировал»

Главный тренер «Динамо» подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра 60 минут была под контролем «Зенита». У них не было много возможностей для гола — только один момент со стандарта, когда нас спас Шунин. Однако до нашего гола «Зенит», надо сказать честно, игру контролировал.