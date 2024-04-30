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Личка: «До нашего гола „Зенит“ игру контролировал»

30 апреля 2024, 12:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра 60 минут была под контролем «Зенита». У них не было много возможностей для гола — только один момент со стандарта, когда нас спас Шунин. Однако до нашего гола «Зенит», надо сказать честно, игру контролировал.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 17:52
а ведь тренер обещал играть первым номером ...
adekvat
adekvat ответ Митя Митин (раскрыть)
30 апреля в 15:19
Невидать чемпионства с такой игрой.
Capral
Capral
30 апреля в 13:57
Футбол Зенита- полнейшая тренерская импотенция. Ни одного остроумного хода в игре команды, играют, как в зонную гандбольную атаку, по периметру, пасы- вдоль и поперек. Ничего нового в игре Зенита не наблюдается. Если раньше, лидеры команды могли придумать, что-нибудь сами, то теперь и этого нет. Любой тренер, как и любой творческий человек- должен расти и развиваться, совершенствоваться. Семак, в своем росте остановился, как тренер. Но самое печальное, что у такого тренера и футболисты деградируют...

Что касается Лички, то, он играет, исключительно -за счёт новых сильнейших игроков. Без Карраскаля, Итело и Чавеса, он был бы сейчас в середине таблицы. Поэтому, точно, не ему рассуждать о голевых моментах... Никакой гениальной тактики, Личка, в игре с Зенитом не показал.
crs7jjzrd8zf
crs7jjzrd8zf
30 апреля в 13:31
Динамо просто повезло, всю игру автобусом играли.
Митя Митин
Митя Митин
30 апреля в 13:24
Зенит уже играет на раслабоне, уверовали в чемпионство!
lotsman
lotsman
30 апреля в 13:07
Контроль без голов, это бесполезный контроль.
Интерес
Интерес
30 апреля в 12:53
Контроль мяча ради контроля игры,во имя контроля над ситуацией,контроль над которой "Зенит" контролируемо потерял,уже не вполне контролируя процесс обретения очередного контроля над титулом.
Просто гол "забыли" забить...
Гость
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