«Шанхай» под руководством Слуцкого не проигрывает уже 10 матчей

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, обыграл «Чжэцзян Профешионал» в матче 10-го тура китайской Суперлиги со счётом 4:0.
Клуб под руководством российского специалиста не проигрывает уже 10 матчей. Сейчас команда лидирует в таблице.
|Шанхай Шэньхуа4 : 0Чжэцзян Профешионал
|Матч завершен
«Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, обыграл «Чжэцзян Профешионал» в матче 10-го тура китайской Суперлиги со счётом 4:0.
Клуб под руководством российского специалиста не проигрывает уже 10 матчей. Сейчас команда лидирует в таблице.
забыл, что бывают поражения ... вот и не проигрывает ...
забыл, что бывают поражения ... вот и не проигрывает ...
А потом и засмеют до кучи...
А потом и засмеют до кучи...