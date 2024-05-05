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«Шанхай» под руководством Слуцкого не проигрывает уже 10 матчей

вчера, 21:35
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа4 : 0Логотип футбольный клуб Чжэцзян Профешионал (Ханчжоу)Чжэцзян ПрофешионалМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, обыграл «Чжэцзян Профешионал» в матче 10-го тура китайской Суперлиги со счётом 4:0.

Клуб под руководством российского специалиста не проигрывает уже 10 матчей. Сейчас команда лидирует в таблице.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:23
возраст берёт своё !
забыл, что бывают поражения ... вот и не проигрывает ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:26
На Востоке тем временем свой Хаби Алонсо нарисовался...))
Интерес
Интерес
вчера в 22:09
Соперник наступает на пятки-два шанхайских "дракона".Молодцы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:00
Если дружбана Артёмку затащит в Китай - ваще всех порвут!
А потом и засмеют до кучи...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:42
Хорошо всё таки Лёня отдохнул душой перед Китаем - отвлёкся , по юморил - теперь это даёт положительный результат...)
Гость
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