«Шанхай» под руководством Слуцкого не проигрывает уже 10 матчей

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вчера, 21:35

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует , обыграл «Чжэцзян Профешионал» в матче 10-го тура китайской Суперлиги со счётом 4:0.

Клуб под руководством российского специалиста не проигрывает уже 10 матчей. Сейчас команда лидирует в таблице.