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Личка: «Считаю удачным первый год Захаряна в Испании»

вчера, 11:29

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Я часто вижу комментарии о том, что Арсен мало забивает в Испании, но, с другой стороны, у него достаточно игрового времени. Выходить на поле в составе команды высшей лиги Испании, выступающей в Лиге чемпионов, это тоже хорошо. Считаю удачным первый год Захаряна в Испании.

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Все комментарии
r7xzst66dwxm
r7xzst66dwxm
вчера в 21:30
Да, не все так просто как ему казалось, очень большая нагрузка для 20 летнего парня.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:15
Ну не год...а 8 месяцев....
Рано подводить итоги....20 лет парню....новая лига....новый язык...новое окружение...новые требования и задачи....

Второй-третий сезон будут показательными....
Надеюсь всё у Арсена получится...
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:46
Остаётся пожелать дальнейших успехов!
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