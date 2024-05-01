Личка: «Считаю удачным первый год Захаряна в Испании»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.
Я часто вижу комментарии о том, что Арсен мало забивает в Испании, но, с другой стороны, у него достаточно игрового времени. Выходить на поле в составе команды высшей лиги Испании, выступающей в Лиге чемпионов, это тоже хорошо. Считаю удачным первый год Захаряна в Испании.
Рано подводить итоги....20 лет парню....новая лига....новый язык...новое окружение...новые требования и задачи....
Второй-третий сезон будут показательными....
Надеюсь всё у Арсена получится...
Рано подводить итоги....20 лет парню....новая лига....новый язык...новое окружение...новые требования и задачи....
Второй-третий сезон будут показательными....
Надеюсь всё у Арсена получится...