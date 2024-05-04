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Представитель Захаряна: «Он уже всем всё доказал»

вчера, 15:43

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» и сборной России Арсена Захаряна Геннадий Голубин уверен, что адаптация россиянина в Ла Лиге прошла успешно.

Виден потенциал Арсена. Он уже всем всё доказал, и клуб понял, что не ошибся. Тем более это видно по последним играм. С нового года пришла к нему уверенность. Всё идёт своим чередом. Дальше Арсен будет двигаться только по восходящей. Безусловно, тренерское доверие растёт. В предстоящем матче против «Лас-Пальмас», к сожалению, выбор пал не в пользу Арсена. Но, надеемся, он выйдет на замену и сделает результативное действие.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:31
Он идёт по восходящей....... Тренерское доверие растёт.......Может быть примет участие в матче, если пустят на поле.........
Вообще то в "Реал Сосьедад" рассчитывали на другое, когда покупали игрока. Не думали, что он будет идти по восходящей и что восходящая будет такой длинной.
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:04
Если всё доказал, но с лавки не слезает, то это означает только то, что потенциал исчерпан, его оказалось недостаточно, и парню за бугром ничего не светит. Вполне ожидаемое обстоятельство, не выходящее за рамки обычной карьеры практически всех переходивших в Европу россиян. Больше удивляет не то, что звезды РПЛ не тянут основы в Европе и садятся на лавку, а то, что лавочники Европы остаются таковыми по сути и в РПЛ.
112910415
112910415
вчера в 17:43
парень играет редко, ничем не отличился ...
только агент и нахваливает !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:01
Посмотрел несколько игр с его участием. Бегает трусцой, передачи неточные. Может мало времени играет, но то что играет сосем не впечатлило. Испанский вариант Квары?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:28
Обычный пиар. Агент Хвички- по своему пиарит своего игрока, а этот по своему. Как говорил Гениальный Е.П.Леонов в фильме: "Обыкновенное чудо"- "Словом, идёт, обычная, будничная жизнь"...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:56, ред.
Мне тоже интересно, в основу он не попадает, против "Реала" вышел в прошлые выхи, только издалека два раза по воробьям пробил, а комментаторы отметили, что он как будто не готов к игре))

Если он хотел доказать, что не тянет пока Ла Лигу, то доказал, иное нет)
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 15:53
это типа Аталанта Миранчука может быть выйдет в финал ЛЕ. Миранчук там отыграл за всю ЛЕ три минуты... но главное пафосно сказать и преподнести))))
не вижу новостей на форумах стран типа Лунин сыграет в финале ЛЧ или Левандовски наш родненький вылетел из ЛЧ.. хотя почитываю форумы и хохлов и поляков...
Capral
Capral
вчера в 15:46
А что он доказал и кому? Пока, его пиарит только его представитель, а сам, Заха- тихо радуется, когда, вообще в состав попадает...
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