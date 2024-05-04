Представитель Захаряна: «Он уже всем всё доказал»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» и сборной России Арсена Захаряна Геннадий Голубин уверен, что адаптация россиянина в Ла Лиге прошла успешно.
Виден потенциал Арсена. Он уже всем всё доказал, и клуб понял, что не ошибся. Тем более это видно по последним играм. С нового года пришла к нему уверенность. Всё идёт своим чередом. Дальше Арсен будет двигаться только по восходящей. Безусловно, тренерское доверие растёт. В предстоящем матче против «Лас-Пальмас», к сожалению, выбор пал не в пользу Арсена. Но, надеемся, он выйдет на замену и сделает результативное действие.
не вижу новостей на форумах стран типа Лунин сыграет в финале ЛЧ или Левандовски наш родненький вылетел из ЛЧ.. хотя почитываю форумы и хохлов и поляков...
не вижу новостей на форумах стран типа Лунин сыграет в финале ЛЧ или Левандовски наш родненький вылетел из ЛЧ.. хотя почитываю форумы и хохлов и поляков...
Если он хотел доказать, что не тянет пока Ла Лигу, то доказал, иное нет)
Если он хотел доказать, что не тянет пока Ла Лигу, то доказал, иное нет)