Буффон хотел бы переиграть финал Евро-2012 с Испанией

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что до перехода в туринский клуб в 2001 году мог присоединиться к «Роме» или «Барселоне».
В 2001 году, когда я выступал за «Парму», я был на грани подписания контракта с «Ромой». Это был вопрос деталей. Потом также было и с «Барселоной». Но в итоге я ушёл в «Ювентус».
Также экс-голкипер сообщил, какой матч в своей карьере он бы снова хотел сыграть.
Я бы снова сыграл финал Евро-2012 Испания-Италия (4:0). Мы не заслужили такого результата. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невыносимых психофизических условиях, были измотаны.
Если бы нам дали ещё один день отдыха, мы могли бы сыграть другую игру, но таким образом мы ничего не смогли сделать против Испании, которая уже была сильна, мы были единственными, кто остановил их на групповом этапе (матч завершился со счетом 1:1 — прим).
Помню как игроки Испании просили судью дать финальный свисток когда уже шло дополнительное время, что бы не доигрывать матч, дабы прекратит уже и так унижение Италии.
Буффон был великим вратарём, но он повторяет ошибку многих, он начинает разговаривать и показывает кокой он... ну так сказать не особо умный.
Про увеличение ворот чего только стоит.
Теперь он хочет переиграть матч на Евро 2012, но там реально у Италии шансов ноль было, хоть день, хоть два ещё отдыха всё равно Испания их бы раскатала.
Но Буффон был бы мужиком если бы сказал не про Евро 2012, а захотел бы переиграть ЧМ 2006!!!
Там у Италии опять шансов мало было, но провокация Матерацци позволила им стать чемпионами мира.
Буффон почему про это молчишь?
А тут же совсем иное.
Буффон сам себя опускает.
Помню как игроки Испании просили судью дать финальный свисток когда уже шло дополнительное время, что бы не доигрывать матч, дабы прекратит уже и так унижение Италии.
Буффон был великим вратарём, но он повторяет ошибку многих, он начинает разговаривать и показывает кокой он... ну так сказать не особо умный.
Про увеличение ворот чего только стоит.
Теперь он хочет переиграть матч на Евро 2012, но там реально у Италии шансов ноль было, хоть день, хоть два ещё отдыха всё равно Испания их бы раскатала.
Но Буффон был бы мужиком если бы сказал не про Евро 2012, а захотел бы переиграть ЧМ 2006!!!
Там у Италии опять шансов мало было, но провокация Матерацци позволила им стать чемпионами мира.
Буффон почему про это молчишь?
А тут же совсем иное.
Буффон сам себя опускает.
Буффон бы закусывал хоть иногда.
В группе Испания вышла с первого места, а единственную игру в группе Италия с Испанией сыграли в ничью 1:1. Это называется остановили?)
Буффон бы закусывал хоть иногда.
В группе Испания вышла с первого места, а единственную игру в группе Италия с Испанией сыграли в ничью 1:1. Это называется остановили?)