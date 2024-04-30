Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаЕвро-2012

Буффон хотел бы переиграть финал Евро-2012 с Испанией

30 апреля 2024, 18:37
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания4 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что до перехода в туринский клуб в 2001 году мог присоединиться к «Роме» или «Барселоне».

В 2001 году, когда я выступал за «Парму», я был на грани подписания контракта с «Ромой». Это был вопрос деталей. Потом также было и с «Барселоной». Но в итоге я ушёл в «Ювентус».

Также экс-голкипер сообщил, какой матч в своей карьере он бы снова хотел сыграть.

Я бы снова сыграл финал Евро-2012 Испания-Италия (4:0). Мы не заслужили такого результата. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невыносимых психофизических условиях, были измотаны.

Если бы нам дали ещё один день отдыха, мы могли бы сыграть другую игру, но таким образом мы ничего не смогли сделать против Испании, которая уже была сильна, мы были единственными, кто остановил их на групповом этапе (матч завершился со счетом 1:1 — прим).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Петржела: «Не верю, что ЦСКА подкупал судей в Кубке УЕФА»
25 апреля
Руслан Нигматуллин: «Играл в штанах, чтобы сберечь колени»
24 апреля
Терри вспомнил начало своего пути в «Челси»
23 апреля
Моуриньо: «Победа на чемпионате мира 2018 года изменила Погба»
23 апреля
Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна
22 апреляЕвгений Петров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
Каземиро: «Анчелотти плакал, узнав о моём решении уйти из „Реала“»
19 апреля
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 01:03
Согласен полностью, за исключением, что Буффон ьыл великим вратарем
амурец
амурец
вчера в 01:02
Хочет переиграть? То есть хотел 6 получить вместо 4'?
Байкал-38.
Байкал-38.
30 апреля в 19:29, ред.
А Буффон извращенец однако...
Помню как игроки Испании просили судью дать финальный свисток когда уже шло дополнительное время, что бы не доигрывать матч, дабы прекратит уже и так унижение Италии.
Буффон был великим вратарём, но он повторяет ошибку многих, он начинает разговаривать и показывает кокой он... ну так сказать не особо умный.
Про увеличение ворот чего только стоит.
Теперь он хочет переиграть матч на Евро 2012, но там реально у Италии шансов ноль было, хоть день, хоть два ещё отдыха всё равно Испания их бы раскатала.
Но Буффон был бы мужиком если бы сказал не про Евро 2012, а захотел бы переиграть ЧМ 2006!!!
Там у Италии опять шансов мало было, но провокация Матерацци позволила им стать чемпионами мира.
Буффон почему про это молчишь?
А тут же совсем иное.
Буффон сам себя опускает.
Incredulous
Incredulous
30 апреля в 19:07
"...мы были единственными, кто остановил их на групповом этапе."

Буффон бы закусывал хоть иногда.
В группе Испания вышла с первого места, а единственную игру в группе Италия с Испанией сыграли в ничью 1:1. Это называется остановили?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 18:45
и снова проиграешь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 