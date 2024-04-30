Буффон хотел бы переиграть финал Евро-2012 с Испанией

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30 апреля 2024, 18:37

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии рассказал о том, что до перехода в туринский клуб в 2001 году мог присоединиться к «Роме» или «Барселоне».

В 2001 году, когда я выступал за «Парму», я был на грани подписания контракта с «Ромой». Это был вопрос деталей. Потом также было и с «Барселоной». Но в итоге я ушёл в «Ювентус».

Также экс-голкипер сообщил, какой матч в своей карьере он бы снова хотел сыграть.