Бывший игрок сборной Англии заявил, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины не добился бы таких высот без фармакологии.

Для меня над именем Месси должна стоять большая звёздочка, поскольку он принимал стероиды и всё такое в молодом возрасте, что повлияло на его рост.

Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звёздочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти. Насколько я знаю, больше никто не делал подобного. Поэтому, если бы вы дали расти ему естественным путём или питаться на одних обедах, то он бы не стал достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов.