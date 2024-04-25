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Петржела: «Не верю, что ЦСКА подкупал судей в Кубке УЕФА»

вчера, 16:13

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова экс-наставника «Осера» Ги Ру, который заявил, что ЦСКА подкупил судей в матче Кубка УЕФА сезона 2004/05.

Верю ли я в эти слова Ги Ру? Поймите, что в футболе возможно все, но ему бы стоило чем-то свое высказывание подкрепить. Иначе это просто пустые слова. Лично я не верю, что ЦСКА это сделал.

Были ли случаи, когда во время работы в России я предполагал, что клубы-соперники работают с арбитрами? Да, но доказать это было нереально, поэтому и обвинять кого-то сейчас с моей стороны не имеет никакого смысла.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:05
пустые выдумки, однако
lotsman
lotsman
вчера в 18:24
Да он просто придумал шпионско-криминальный сюжет для таких же недалёких, как он сам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:17
Вполне адекватный комментарий бывшего тренера. Доказательства в студию, господин хороший. Это я к Ру обращаюсь. К тому же, насколько я знаю, такие подозрения расследуются специальной комиссией УЕФА. А так как армейцы продолжали выступать в европейских кубках, вывод очевиден.
xvqtjpgdd327
xvqtjpgdd327
вчера в 18:05
Судя по рассказу Ни Ру это Осер пытался купить судей.
xrdq4upn4bxu
xrdq4upn4bxu
вчера в 17:12
Кто такой сейчас Петержела, вряд ли кто знает.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:43
Павел- это шутка. Понятно конечно, что ему это не нужно. А так, с Вами согласен- как и всегда!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:39
Виктор, это тут совсем не при чём, это же основная новость сегодня на новостных порталах, даже на МейлВру висит, что старый маразматик Ги Ру сказал, что ЦСКА просто купил Кубок (и судью Штарка), Петржеле скучно на пенсии и он не мог не прокомментировать)
Capral
Capral
вчера в 16:34
Всё понятно: старый хрен не вернулся в Зенит, хотя, всё возможное для этого делал, теперь, решил попробовать в ЦСКА. Ну посмотрим, окажется ли руководствo армейского клуба более гуманное, чем питерское... Первый шаг сделан.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:33, ред.
Мне кажется, это тот случай, когда просто на волне "особенного" отношения на Западе к росссиянам старый маразматик потерял голову и решил, что настал момент оправдаться за поражение 0-4 и выставить себя красавчиком.

Его слова, будто бы кто-то залез в сумку к судьям и увидел, что они набиты брильянтами, нелепы.

Более того, по ним можно возбудить расследование против самого Ги Ру - получается, персонал "Осера" проник в судейскую (за что сразу можно технарь дать) и обыскал там сумки судей?

К тому же "сумки, полные бриллиантов" - ну прямо видно, что бедняга насмотрелся фильмов про русскую мафию перед этим, если считает, что деньги нельзя перевести через оффшоры, на левые счета и т.п., и зачем Штарку бриллианты в качестве "оплаты", он сбычей краденого подрабатывает, что ли?)

Стыдно, когда почтенный тренер в почтенном возрасте едет кукухой и несёт такую очевидную нелепицу, что смешно становится. Даже если бы этот Кубок был куплен, то точно не так, ахаха)
альсато
альсато
вчера в 16:25
а какой был смысл ЦСКА подкупать судей в кубке УЕФА?))))..они и так были сильней ВСЕХ (на голову) в том розыгрыше!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:22
Следующий тренер Коняшек-Власта)))
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