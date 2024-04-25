Петржела: «Не верю, что ЦСКА подкупал судей в Кубке УЕФА»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал слова экс-наставника «Осера» , который заявил, что ЦСКА подкупил судей в матче Кубка УЕФА сезона 2004/05.

Верю ли я в эти слова Ги Ру? Поймите, что в футболе возможно все, но ему бы стоило чем-то свое высказывание подкрепить. Иначе это просто пустые слова. Лично я не верю, что ЦСКА это сделал.

Были ли случаи, когда во время работы в России я предполагал, что клубы-соперники работают с арбитрами? Да, но доказать это было нереально, поэтому и обвинять кого-то сейчас с моей стороны не имеет никакого смысла.