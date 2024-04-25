Петржела: «Не верю, что ЦСКА подкупал судей в Кубке УЕФА»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова экс-наставника «Осера» Ги Ру, который заявил, что ЦСКА подкупил судей в матче Кубка УЕФА сезона 2004/05.
Верю ли я в эти слова Ги Ру? Поймите, что в футболе возможно все, но ему бы стоило чем-то свое высказывание подкрепить. Иначе это просто пустые слова. Лично я не верю, что ЦСКА это сделал.
Были ли случаи, когда во время работы в России я предполагал, что клубы-соперники работают с арбитрами? Да, но доказать это было нереально, поэтому и обвинять кого-то сейчас с моей стороны не имеет никакого смысла.
Его слова, будто бы кто-то залез в сумку к судьям и увидел, что они набиты брильянтами, нелепы.
Более того, по ним можно возбудить расследование против самого Ги Ру - получается, персонал "Осера" проник в судейскую (за что сразу можно технарь дать) и обыскал там сумки судей?
К тому же "сумки, полные бриллиантов" - ну прямо видно, что бедняга насмотрелся фильмов про русскую мафию перед этим, если считает, что деньги нельзя перевести через оффшоры, на левые счета и т.п., и зачем Штарку бриллианты в качестве "оплаты", он сбычей краденого подрабатывает, что ли?)
Стыдно, когда почтенный тренер в почтенном возрасте едет кукухой и несёт такую очевидную нелепицу, что смешно становится. Даже если бы этот Кубок был куплен, то точно не так, ахаха)
Его слова, будто бы кто-то залез в сумку к судьям и увидел, что они набиты брильянтами, нелепы.
Более того, по ним можно возбудить расследование против самого Ги Ру - получается, персонал "Осера" проник в судейскую (за что сразу можно технарь дать) и обыскал там сумки судей?
К тому же "сумки, полные бриллиантов" - ну прямо видно, что бедняга насмотрелся фильмов про русскую мафию перед этим, если считает, что деньги нельзя перевести через оффшоры, на левые счета и т.п., и зачем Штарку бриллианты в качестве "оплаты", он сбычей краденого подрабатывает, что ли?)
Стыдно, когда почтенный тренер в почтенном возрасте едет кукухой и несёт такую очевидную нелепицу, что смешно становится. Даже если бы этот Кубок был куплен, то точно не так, ахаха)