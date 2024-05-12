Личка: «Я верил, что команда может создать пару моментов в концовке»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ .

Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке. Получилось сравнять счет. Я хотел, чтобы команда успокоила игру в последние минуты. Но Нгамале забил третий гол.

Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Что я могу сказать? Эмоции отличные. Ты знаешь, что «Краснодар» потерял очки, «Зенит» потерял, и мы можем выйти на первое место, это мечта… Постараемся продолжать двигаться к мечте в следующем туре.