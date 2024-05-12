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Личка: «Я верил, что команда может создать пару моментов в концовке»

сегодня, 00:01
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке. Получилось сравнять счет. Я хотел, чтобы команда успокоила игру в последние минуты. Но Нгамале забил третий гол.

Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Что я могу сказать? Эмоции отличные. Ты знаешь, что «Краснодар» потерял очки, «Зенит» потерял, и мы можем выйти на первое место, это мечта… Постараемся продолжать двигаться к мечте в следующем туре.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 11:08
Нужно признать, что Динамо фартит невероятно)))...но!..умнице фортуне, ей Богу, не до нас!))))
Интерес
Интерес
сегодня в 10:45
Верил? А по видеотрансляции с 80 по 90+3 минуты и не скажешь.Скорбный сидел.
uavwdj6ahf5c
uavwdj6ahf5c
сегодня в 05:34
Личка и команда теперь герои!
Capral
Capral
сегодня в 00:31
Невероятно, даже любитель весёлых разгромов прозрел. Надо же!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Dinamo
Dinamo
сегодня в 00:14
Блин, Марцел, ведь выезжаешь на игроках. И диком фарте. Где игра? Где мотивирование? Возьми 4 очка, а лучше 6, умоляю.
Гость
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