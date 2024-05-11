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«Видно, такая наша судьба на сегодняшний день». Семак — о поражении от ЦСКА

вчера, 21:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Без забитых мячей побед не бывает. К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который решил исход матча.

Что касается таких пенальти. Что делать. Видно, такая судьба у нас на сегодняшний день. Пока шанс есть, будем биться.

Сейчас не всё в руках «Зенита»? Это всегда неприятно. Наше дело — продолжать работать. Пока результат, который нам бы хотелось, мы не получаем.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:47
Я думаю не столько уход Малколма , сколько желание латинос свалить
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:35
Уход Малкома оказался серьезным ударом для Зенита. Сейчас у них в составе нет легионера столь высокого уровня, кто мог бы тащить команду в соло. Кассьерра по весне совсем сдулся, молодые бразильцы еще сырые. А Малком продолжает показывать класс и уже стал чемпионом Саудовской Аравии, наколотив там кучу голов.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:40
Супер, Маэстро, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Главное- не показывать это Семаку, он очень впечатлительный...
Интервью, конечно, жалкое и недостойное. Чувак, уже выбросил белый флаг. Вместо того, чтобы работать над ошибками, совершенствоваться, Семак, тупо присутствовал на игре, изображая из себя великого тренера. Вот и итог. Мне даже, жаль его...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:32
Если самый богатый клуб Лиги забивает всего 3 гола за 5 матчей...это не судьба...
Это саботаж и непрофессионализм...
Чей???
Выясняйте...
Исправляйте...
Captan08
Captan08 ответ avfc71 (раскрыть)
вчера в 22:27
Да, там бы Газпром перешагнули не глядя ...
avfc71
avfc71
вчера в 22:07
это всё от того что нет еврокубков
Futurista
Futurista
вчера в 22:00
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 21:54
Мой кумир Серёжа Манекен не только самый модный тренер РПЛ, но и философ-стоик!

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