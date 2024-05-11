«Видно, такая наша судьба на сегодняшний день». Семак — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Без забитых мячей побед не бывает. К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который решил исход матча.

Что касается таких пенальти. Что делать. Видно, такая судьба у нас на сегодняшний день. Пока шанс есть, будем биться.

Сейчас не всё в руках «Зенита»? Это всегда неприятно. Наше дело — продолжать работать. Пока результат, который нам бы хотелось, мы не получаем.