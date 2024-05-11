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Слишкович: «Было бы правильно, если бы мы сыграли вничью с „Краснодаром“»

вчера, 21:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

Тяжелая игра, очень хороший соперник. Мы знали, что не будет легко. Мы знали, где их сила. В первом тайме они играли, как должны были играть мы. Если «Краснодару» давать пространство, они им пользуются. Сегодня решило мастерство. Рома (Зобнин, автор победного гола — прим.) это умеет.

Во втором тайме нам было проще. Я надеялся, что у нас будет больше контратак, да, они были, но не дошли до логического конца. Если бы матч кончился вничью, было бы правильно. Но мы забираем три очка и очень рады этому.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:34
правильно стремиться к победе и побеждать
Интерес
Интерес ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:31
Да ну-у-у,только в "Реале" и "Верблюд Лиге"...
Kosmos58
Kosmos58 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:26
Он сказал, что справедливее была бы ничья!
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:25
Автор новости неправильно, либо нарочно так расставил контекст. Объективно всё же ключевые слова в диалоге Слишковича: "Но мы забираем три очка и очень рады этому."
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:02
Ничего себе. Справедливые люди тоже остались в РПЛ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:38
А разве справедливо нас Краснодар обыграл дома? нет
9fnhcmyrgcaj
9fnhcmyrgcaj
вчера в 21:35
Это все слова, вы сыграли как нужно было.
drug01
drug01
вчера в 21:33
Зачем говорить что устроила бы ничья, ведь победа лучше
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:32
Какой парень справедливый...
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