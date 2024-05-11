Слишкович: «Было бы правильно, если бы мы сыграли вничью с „Краснодаром“»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ .

Тяжелая игра, очень хороший соперник. Мы знали, что не будет легко. Мы знали, где их сила. В первом тайме они играли, как должны были играть мы. Если «Краснодару» давать пространство, они им пользуются. Сегодня решило мастерство. Рома (Зобнин, автор победного гола — прим.) это умеет.

Во втором тайме нам было проще. Я надеялся, что у нас будет больше контратак, да, они были, но не дошли до логического конца. Если бы матч кончился вничью, было бы правильно. Но мы забираем три очка и очень рады этому.